Unge spricht über seine Sozialphobie und die Zukunft mit Projekt Raik

Wichtig: Solltest Du Probleme haben, depressiv sein oder über Suizid nachdenken, kannst du dich unter 0800 111 0 111 oder 0800 -111 0 222 kostenlos an die Telefon-Seelsorge wenden. Dort erhältst du professionelle Hilfe und wirst beraten.

„Ich fühle die ganzen positiven Dinge vom Streamen: Den Chat zu lesen, das Spiel zu teilen mit anderen Menschen. Aber ohne die negativen Dinge, die mich so belasten, wie eben mich vor einer Kamera zu zeigen.“

Simon zieht Konsequenzen: Den Kanal Ungespielt lässt er hinter sich. Ganz von der Bildfläche verschwinden will er allerdings nicht.

Seine Phobie hat sich auch in Simons Streams gezeigt. Er hatte teilweise Angst die Übertragung zu starten , die Kamera anzumachen und das, obwohl ihm das Streamen an sich großen Spaß macht. Treffen mit Freunden waren für ihn fast unmöglich zu schaffen. Selbst das Essen vom Lieferdienst hat er sich regelmäßig vor der Tür abstellen lassen, um den sozialen Kontakt zu vermeiden.

„Ich leide seit vielen Jahren an einer Sozialphobie. […] Ich habe ganz große Probleme andere Menschen zu treffen oder generell habe ich Probleme mit sozialen Interaktionen. Das muss nicht im echten Leben sein, das kann auch auf social media passieren und vor allem dann, wenn du dich live mit einer Kamera tausenden Menschen präsentierst.“

Einige Fans haben sich in den letzten Wochen Sorgen um Unge gemacht. Wo sonst regelmäßig Streams stattfanden, war es um ihren Lieblings-Creator unheimlich still. Nun hat Simon mit einem ernsten Video das Schweigen gebrochen. Er spricht dort offen und ehrlich über seine psychische Erkrankung.

Lange war es ruhig auf den Kanälen von Unge . Auf YouTube kamen noch recht regelmäßig Videos, der Twitch -Kanal hingegen gleichte einer Geisterstadt. Vor wenigen Tagen hat sich der Streamer mit einem ernsten Video bei seinen Zuschauer*innen gemeldet. Er spricht offen über seine psychische Erkrankung und wie es in Zukunft für ihn weitergeht.

