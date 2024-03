Ninja mit Krebsdiagnose: Twitch-Legende erkrankt an Hautkrebs

Ein großer Schock geht gerade durch die US-amerikanische Streamingszene und auch in Deutschland hat der Twitch-Star Tyler Blevins alias Ninja sehr viele Fans, die jetzt ganz stark sein müssen. Ninja hat offiziell bestätigt, dass ihm die Ärzte eine Krebsdiagnose ausgesprochen haben.

Genau genommen haben die Ärzte Melanome (schwarzer Hautkrebs) bei ihm festgestellt.

Ein Melanom ist eine Krebsform, die sich auf dem Körper als dunkler Hautfleck tarnt. Melanome können sich in Muttermalen bilden und zum Tod der betroffenen Person führen.

Tyler „Ninja“ Blevins hat Hautkrebs

Via X (ehemals Twitter) spricht der 32-jährige Streamer offen über seine Erkrankung:

„Ich bin immer noch etwas geschockt, möchte euch aber auf dem Laufenden halten. Sie sind optimistisch, dass wir es im Anfangsstadium erkannt haben.“

Tyler erklärt, dass die Ärzte einen zweiten dunklen Fleck in der Nähe des ursprünglichen Muttermals gefunden haben. Sie haben daraufhin einen großen Bereich um das Melanom entfernt. So wollten sie sichergehen, dass sie das gesamte Krebsgewebe erfolgreich entfernt hatten.

„Ich bin dankbar, dies frühzeitig festgestellt zu haben, aber bitte nehmt eure PSA ernst, um Hautuntersuchungen durchführen zu lassen.“

Gegenüber CNN meinen Tyler Blevins und seine Frau Jessica Blevins, dass sie ihre Plattform nutzen möchten, um auf die Wichtigkeit von Hautuntersuchungen hinzuweisen.

„Wir sind äußerst optimistisch und werden alle auf dem Laufenden halten, während wir uns mehr mit unseren Ärzten unterhalten.“

Was ist ein Melanom?

Ein Melanom, auch schwarzer Hautkrebs genannt, ist eine besonders gefährliche Art von Hautkrebs, die zu Metastasen, also Tochtergeschwülsten, führen kann.

Diese Krebsart entwickelt sich oft an sonnenexponierten Hautstellen und kann aus vorhandenen Muttermalen entstehen, was die Erkennung für Laien sehr schwer macht.

Wie wird ein Melanom behandelt? Die Hauptbehandlung ist das chirurgische Entfernen des betroffenen Hautbereichs.

Immer mehr Melanome: Die Zahl der Neudiagnosen von Melanomen steigt weltweit an, wovon ein bedeutender Anteil der Personen unter 50 ist.

Ein Grund für die Zunahme ist das vermehrte Sonnenbaden mit darauffolgenden Sonnenbränden, besonders in der Kindheit. Wenn ihr also wisst, dass ihr in der Kindheit sehr oft Sonnenbrand hattet, solltet ihr regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen.

Warum erkranken immer mehr unter 50?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärt, dass das Auftreten dieser Krebsform mit dem heutigen Lebensstandard und den äußeren Umständen zusammenhängen müsse. Eine sehr große Rolle spielten hierbei:

Rauchen

Alkoholkonsum

Luftverschmutzung

wenig körperliche Bewegung

Essen ohne ausreichende Früchte und wenig Gemüse

Fettleibigkeit

Synonym: malignes Melanom, schwarzer Hautkrebs, Melanozytoblastom

