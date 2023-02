Trophäen in Horizon: Call of the Mountain – Leitfaden für Platin

Wollt ihr alle Trophäen und vor allem die begehrte Platin-Trophy in dem VR-Titel Horizon: Call of the Mountain ergattern, müsst ihr ein wahrer VR-Profi sein. In diesem Guide geben wir euch eine Übersicht zu allen Trophäen in „Horizon: Call of the Mountain“.

Horizon: Call of the Mountain: Die komplette Trophäenliste zum VR-Titel

Insgesamt gibt es in „Horizon: Call of the Mountain“ 36 Trophäen, die ihr freischalten müsst, um das Spiel zu 100 Prozent abzuschließen. Habt ihr alle Trophäen errungen, erhaltet ihr schließlich die Platin-Trophy.

Die Aufteilung der PlayStation-Trophäen lautet wie folgt:

1x Platin

4x Gold

11x Silber

20x Bronze

Wie hoch fällt die Spielzeit aus? Zwar wird „Horizon: Call of the Mountain“ als Vollpreistitel für 69,99 Euro verkauft, die Spielzeit liegt allerdings bei recht übersichtlichen sechs bis sieben Stunden. Wollt ihr mehr darüber erfahren, schaut gerne in diesen Beitrag hinein, in dem wir das Thema noch ein wenig genauer unter die Lupe genommen haben.

Horizon: Call of the Mountain: Die Platin-Trophäe

Alle Trophäen für „Horizon: Call of the Mountain“ auf der PS4 und PS5 haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

Dem Ruf gefolgt: Alle Trophäen in Horizon Call of the Mountain erhalten

Gold-Trophäe

Einen Donnerkiefer besiegt – Den Donnerkiefer auf der Krallenspitze besiegt

– Den Donnerkiefer auf der Krallenspitze besiegt Einen Sturmvogel besiegt – Den Sturmvogel auf dem Teufelsgroll besiegt

– Den Sturmvogel auf dem Teufelsgroll besiegt Eine Feuerklaue besiegt – Die Feuerklaue in Tagesende besiegt

– Die Feuerklaue in Tagesende besiegt Aseras Fall – Asera abgehalten, Meridian mit ihrem Langhals zu erreichen

Silber-Trophäen

Einen Brüllrücken besiegt – Einen Brüllrücken besiegt

– Einen Brüllrücken besiegt Einen Panzerwanderer besiegt – Einen Panzerwanderer besiegt

– Einen Panzerwanderer besiegt Der Metallteufel – Die Senderbox repariert, um zum Metallteufel auf dem Teufelsgroll aufzusteigen

– Die Senderbox repariert, um zum Metallteufel auf dem Teufelsgroll aufzusteigen Komplett ausgerüstet – Alle Werkzeuge hergestellt und gesammelt

– Alle Werkzeuge hergestellt und gesammelt Vollständig bewaffnet – Alle Waffen- und Munitionsarten gesammelt

– Alle Waffen- und Munitionsarten gesammelt Großalarm – Alle Warnsignale in Horizon Call of the Mountain abgeschossen

– Alle Warnsignale in Horizon Call of the Mountain abgeschossen Legendäre Kletterei – Alle legendären Kletterstellen bewältigt

– Alle legendären Kletterstellen bewältigt Gelehrt – Alle Sammelobjekte in Horizon Call of the Mountain gefunden

– Alle Sammelobjekte in Horizon Call of the Mountain gefunden Meisterhafter Steinhaufenbau – Alle Steinhaufen in Horizon Call of the Mountain gebaut

– Alle Steinhaufen in Horizon Call of the Mountain gebaut Spitzenmäßig – Die höchste Punktzahl beim Dämmerungsgriff-Hinderniskurs erzielt

– Die höchste Punktzahl beim Dämmerungsgriff-Hinderniskurs erzielt Ins Schwarze – Die höchste Punktzahl beim Dämmerungsgriff-Bogenplatz erzielt

Bronze-Trophäen

Eine Plünderer-Herde besiegt – Eine Plünderer-Herde besiegt

– Eine Plünderer-Herde besiegt Einen Grauhabicht-Schwarm besiegt – Einen Grauhabicht-Schwarm besiegt

– Einen Grauhabicht-Schwarm besiegt Einen Graser besiegt – Einen Graser in Glanzgrauen besiegt

– Einen Graser in Glanzgrauen besiegt Nur einen Steinschlag entfernt – Glanzgrauen bis zur Aussicht auf Dämmerungsgriff erklommen

– Glanzgrauen bis zur Aussicht auf Dämmerungsgriff erklommen Der Sonnenspeer – Den Pilgerpfad auf der Spitze des Sonnenspeers vollendet

– Den Pilgerpfad auf der Spitze des Sonnenspeers vollendet Eine neue Bedrohung – Den mächtigen Maschinenköder auf der Krallenspitze entdeckt

– Den mächtigen Maschinenköder auf der Krallenspitze entdeckt Spitzhacken hergestellt – Deine Spitzhacken hergestellt

– Deine Spitzhacken hergestellt Die Elemente gemeistert – Elementmunition hergestellt

– Elementmunition hergestellt Warnsignal – Ein Warnsignal abgeschossen

– Ein Warnsignal abgeschossen Alarmiert – Alle Warnsignale in einer Mission abgeschossen

– Alle Warnsignale in einer Mission abgeschossen Meisterhafte Kletterei – Eine legendäre Kletterstelle bewältigt

– Eine legendäre Kletterstelle bewältigt Sammlung – Ein Sammelobjekt in Horizon Call of the Mountain gefunden

– Ein Sammelobjekt in Horizon Call of the Mountain gefunden Steinhaufenbau – Einen Steinhaufen gebaut

– Einen Steinhaufen gebaut In deinem Element – Eine Elementexplosion durch Zerstören eines Maschinenkanisters ausgelöst

– Eine Elementexplosion durch Zerstören eines Maschinenkanisters ausgelöst Licht aus – Schieße einem Wächter ins Auge, bevor er dich sieht

– Schieße einem Wächter ins Auge, bevor er dich sieht Schwerer Schlag – Balliste oder Lohefässer benutzt, um einer Maschine zu schaden

– Balliste oder Lohefässer benutzt, um einer Maschine zu schaden Carja im Schatten – Ein Wächter-Tarngebiet unbemerkt durchquert

– Ein Wächter-Tarngebiet unbemerkt durchquert Scheibenabschuss – Eine Donnerkiefer-Scheibe aus der Luft geschossen

– Eine Donnerkiefer-Scheibe aus der Luft geschossen Lebendiger Durchlauf – Eine Mission abgeschlossen, ohne zu sterben

– Eine Mission abgeschlossen, ohne zu sterben Maschinensafari – Auf Maschinensafari gegangen

„Horizon Call of the Mountain“ ist am 22. Februar 2023 exklusiv für das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 erschienen.