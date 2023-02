Horizon: Call of the Mountain

„Horizon: Call of the Mountain“ sticht nicht nur mit seinem Preis aus der Masse hervor. Für 69,99 Euro erwarten die Kritiker und Fans natürlich einiges. Wo andere VR-Titel maximal 40 Euro kosten, sollte das Spiel nicht nur mit einer schönen Grafik überzeugen.

Zusammen mit der PlayStation VR2 erscheinen viele Titel, die ihr direkt anspielen könnt. Unter anderem auch Horizon: Call of the Mountain . Wer sich überlegt den Titel zu kaufen, staunt erstmal nicht schlecht, denn das Spiel wird zum Vollpreis verkauft. Wir klären in den folgenden Zeilen, wie viel Spielzeit ihr für diesen Preis erwarten könnt.

BELIEBTE NEWS

Hogwarts Legacy bekommt wohl Fortsetzungen – Warner Bros. spircht von „long-term Franchise“

Trophäen in Horizon: Call of the Mountain – Leitfaden für Platin

Spielzeit in Horizon: Call of the Mountain: Mit dieser Dauer könnt ihr rechnen

Hogwarts Legacy: Komplettlösung & Guides mit Tipps

The Last of Us spricht in einer Szene gesellschaftliches Tabuthema an

Erscheint The Forest 2: Sons of the Forest auch für PS4 und PS5?

Hogwarts Legacy: 21 berüchtigte Gegner und wo ihr sie findet (Lösung)

Hogwarts Legacy: Alle 42 Zauberstabgriffe im Spiel und ihre Fundorte – Lösung

Revelio-Seiten in Hogwarts Legacy: Alle Revelio-Handbuchseiten in Hogsmeade (Fundorte)

Hogwarts Legacy: Alle 31 Handbuchseiten im Hochland (Fundorte)