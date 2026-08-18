Tomb Raider Legacy of Atlantis: Lara kann das gesamte Spiel nur mit ihren Dual-Pistolen meistern

Die beiden Pistolen gehören zu Lara Croft wie ihre akrobatischen Sprünge und die Suche nach längst vergessenen Schätzen. In „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ dienen die ikonischen Waffen deshalb nicht nur der Erinnerung an das Original: Wer die zusätzliche Herausforderung sucht, soll das komplette Abenteuer ausschließlich mit den Dual-Pistolen durchspielen können.

Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben in einem neuen Entwicklervideo weitere Einzelheiten zum Kampfsystem und zur Charakterentwicklung vorgestellt. Dabei zeigt sich erneut, wie die Neuinterpretation das Spielgefühl des Klassikers von 1996 mit Mechaniken aus modernen Action-Adventures verbinden möchte.

Dual-Pistolen bleiben Laras wichtigste Waffen

Bei der Entwicklung des Kampfsystems standen Laras Dual-Pistolen besonders im Mittelpunkt. Für Game Director Raul Siqueira sind sie ein entscheidender Bestandteil der Figur. Selbst wenn sich die übrigen Waffen und Gefechte gut anfühlen, würde dem Spiel ohne überzeugende Doppelpistolen ein wichtiger Teil seiner Identität fehlen.

Im Kampf kann Lara ihre beiden Pistolen während der Bewegung abfeuern oder genauer zielen, um das Feuer stärker auf einzelne Gegner zu konzentrieren. Munition muss für die Standardwaffen offenbar nicht gesammelt werden, wodurch die Spieler ständig in Bewegung bleiben und Laras akrobatische Fähigkeiten einsetzen können.

Wer mehr Feuerkraft benötigt, kann später auf weitere Waffen zurückgreifen. Das gezeigte Arsenal umfasst unter anderem:

Maschinenpistolen

ein Sturmgewehr

verschiedene Schrotflinten

Laras klassische Dual-Pistolen

Zwingend notwendig sind die stärkeren Alternativen jedoch nicht. Creative Director Michal Kuk bestätigt, dass sich „Legacy of Atlantis“ vollständig mit den beiden Pistolen beenden lässt. Einfach dürfte dieser Weg allerdings nicht werden: Kämpfe sollen länger dauern und insbesondere stärkere Kreaturen dürften mit der Standardbewaffnung deutlich mehr Geduld verlangen.

Damit überlassen die Entwickler den Spielern, ob sie das verfügbare Arsenal ausschöpfen oder Lara möglichst klassisch spielen möchten.

Fokus-Modus verbindet Akrobatik mit Bullet-Time

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die sogenannte Fokus-Leiste. Sie füllt sich während der Kämpfe, wenn Lara Schaden verursacht, selbst getroffen wird oder gegnerischen Angriffen erfolgreich ausweicht.

Die angesammelte Energie kann anschließend für einen Fokus-Angriff eingesetzt werden. Dabei führt Lara eine akrobatische Bewegung aus, während sich die Zeit um sie herum verlangsamt. Spieler erhalten dadurch ein kurzes Zeitfenster, in dem sie gezielter feuern, ihre Position verändern und mehreren Gegnern Schaden zufügen können.

Das System soll Laras Bewegungen aus den klassischen Spielen zurückbringen, ohne sie während der längeren Animationen schutzlos zurückzulassen. Im Original sprang die Archäologin regelmäßig seitwärts oder rückwärts durch die Umgebung, während sie gleichzeitig auf Tiere und andere Gegner feuerte. Die Survivor-Trilogie setzte dagegen auf ein deutlich bodenständigeres Kampfsystem.

„Legacy of Atlantis“ versucht nun, beide Ansätze miteinander zu verbinden. Lara bleibt in den Gefechten ständig in Bewegung, weicht mit Rollen und Überschlägen aus und kann ihre akrobatischen Manöver gezielt mit dem Fokus-Modus kombinieren.

Artefakte ersetzen klassische Erfahrungspunkte

Auch die Charakterentwicklung unterscheidet sich von vielen aktuellen Action-Adventures. Neue Fähigkeiten werden nicht einfach durch Erfahrungspunkte freigeschaltet. Stattdessen muss Lara Artefakte finden, die in den Levels und optionalen Bereichen versteckt sind.

Damit verknüpfen die Entwickler die Verbesserung der Spielfigur direkt mit der Erkundung. Wer sich abseits des vorgesehenen Weges umsieht, geheime Räume entdeckt und gefährliche Abschnitte untersucht, erhält im Gegenzug Zugriff auf zusätzliche Fähigkeiten.

Der Fähigkeitenbaum bietet unter anderem passive Verbesserungen für den Umgang mit Schusswaffen. Andere Upgrades wirken sich auf das Herstellen von Gegenständen und das Kochen aus. Wie umfangreich der Skill-Tree ausfällt und ob bestimmte Artefakte jeweils festgelegte Fähigkeiten freischalten, geht aus der Präsentation noch nicht vollständig hervor.

Die grundsätzliche Idee passt jedoch zum klassischen „Tomb Raider“: Fortschritt entsteht nicht allein durch besiegte Gegner, sondern vor allem durch Neugier und das Erkunden der Umgebung.

Crafting und Gerichte verleihen Lara zusätzliche Vorteile

Aus den neueren Serienteilen kehren verschiedene Crafting-Mechaniken zurück. In der Spielwelt lassen sich Kräuter und andere Materialien sammeln, die anschließend zu nützlichen Gegenständen verarbeitet werden können.

Dazu gehören Verbände, mit denen Lara ihre Gesundheit wiederherstellt. Gesammelte Zutaten können außerdem für verschiedene Gerichte verwendet werden. Diese verleihen zeitlich begrenzte Verbesserungen und können beispielsweise den ausgeteilten Schaden erhöhen oder den erlittenen Schaden reduzieren.

Damit besitzt die Neuinterpretation deutlich mehr Rollenspiel- und Fortschrittselemente als das Original. Gleichzeitig sollen die Systeme nicht davon ablenken, dass Erkundung, Rätsel und gefährliche Gräber weiterhin den Kern des Abenteuers bilden.

Klassisches Tomb Raider mit modernen Systemen

„Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ ist weder ein klassisches Remaster noch eine detailgetreue Kopie des Spiels von 1996. Crystal Dynamics und Flying Wild Hog bezeichnen das Projekt als Neuinterpretation, die bekannte Schauplätze, Kreaturen und Schlüsselmomente aufgreift, dabei aber auch neue Wege einschlägt.

Das Kampfsystem verdeutlicht diesen Ansatz besonders gut. Die Dual-Pistolen und Laras akrobatische Bewegungen stammen aus den frühen Serienteilen. Fokus-Modus, Skill-Tree, Crafting und temporäre Verstärkungen orientieren sich dagegen stärker an modernen Action-Adventures.

„Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC. Entwickelt wird die Neuinterpretation von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog, während Amazon Game Studios als Publisher auftritt.

Würdet ihr versuchen, das gesamte Abenteuer ausschließlich mit Laras Dual-Pistolen zu meistern, oder greift ihr lieber auf das vollständige Waffenarsenal zurück? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.