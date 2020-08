Die Macher des Psycho-Horrors The Town of Light haben ein neues Spiel in der Pipeline mit Namen Martha is Dead. Bereits vor einigen Monaten hat ein erster Teaser den horrorhaften Thriller angekündigt, nun erhalten wir mit einem Trailer einen ausführlicheren Einblick in das Next-Gen-Game:

Martha is Dead für PC und Xbox Series X

Worum geht es in dem Spiel? Die italienischen Entwickler von LKA bevorzugen es offenbar ein wenig Realität und historischen Hintergrund in ihre bedrückenden, stimmungsvollen Games einzubinden. So spielt „Martha is Dead“ diesmal in der Toskana des Jahres 1944. Der Zweite Weltkrieg tobt und am Ufer eines See wird eine tote Frau namens Martha gefunden. Ihre Zwillingsschwester sieht sich nun mit den Folgen des Mords konfrontiert und muss sich im Szenario des Krieges mit dem schmerzhaften Verlust auseinandersetzen.

„Martha is Dead“ wird dabei mit der Unreal Engine 4 und einer fotorealistischen 3D-Grafik entwickelt, um nicht nur mit einer mitreißenden Story, sondern auch visuell bei den Spielern punkten zu können. Erstes Gameplay seht ihr hier:

Der Psycho-Thriller in First-Person-Perspektive soll Ende des Jahres 2021 für PC, Xbox One und die Next-Gen-Konsole Xbox Series X erscheinen. Damit könnte der Next-Gen-Titel ein gehörigen Sprung ausgehend von Vorgänger „The Town of Light“ machen, der eher noch einem Point-and-Click-Adventure gleichkam.