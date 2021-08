The Outlast Trials: Koop-Horror doch auf 2022 verschoben; neues Gameplay gezeigt

Horrorfreunde dürfen sich schon einmal auf 2022 freuen. Denn dann kehrt die Outlast-Reihe offiziell mit einem dritten Teil zurück. The Outlast Trials war schon seit längerem angekündigt, wurde nun aber mit einem ersten Gameplay-Trailer so richtig enthüllt.

Schaut euch hier das Video an:

The Outlast Trials: Horror-Koop im kalten Krieg

Die wichtigste Neuerung an „The Outlast Trials“ ist ganz klar der Koop-Modus. Mit diesem könnt ihr gemeinsam versuchen, dem Horror des Spiels zu entkommen. Als Setting dient ein Versuchslabor während des Kalten Kriegs. Zusammen mit einem Freund oder einer Freundin müsst ihr als Versuchsobjekt gruselige Kreaturen und übernatürliche Elemente überleben.

„The Outlast Trials“ wird deutlich actionreicher als die Vorgänger. So zeigt der Trailer zum Beispiel, dass ihr mit Minen die Monster in Fallen locken könnt. Weiter scheinen Wurfgeschosse die Widersacher zumindest kurzzeitig zu betäuben. Aber der Rest bleibt bei der alten Formel, weshalb Schleichen weiterhin im Vordergrund stehen wird. Ihr werdet also weiterhin Ausschau nach Verstecken halten müssen und die euch jagenden Monster abwimmeln.

Wie genau sich der Koop aber auf den Horrortitel auswirkt, ist bisher nicht klar. Das Gameplay-Video konzentriert sich mehr darauf, erst einmal die dichte Atmosphäre und einige der ekligen Monster zu zeigen. So gibt es verrückte Axtmörder, Puppen, Clowns und alles, was das Genre-Herz begehrt.

Wann erscheint The Outlast Trials? Ursprünglich sollte der Horrortitel noch 2021 zumindest für PC erscheinen. Doch der neue Trailer enthüllt, dass es doch noch etwas länger dauert. Demnach erscheint das Spiel leider erst 2022 – ein genaueres Datum gibt es leider noch nicht.

Zu den Konsolen auf denen „The Outlast Trials“ erscheinen wird, ist neben dem PC noch nichts weiter bekannt. Da die Veröffentlichung nach hinten verschoben wurde, könnte es sein, dass vielleicht nur noch PlayStation 5 und Xbox Series X/S bedient werden. Eine Konsolen-Version ist aber sehr wahrscheinlich, da bereits alle anderen Spiele der Reihe ebenfalls für so gut wie alle Plattformen angeboten werden.