The Last of Us-Entwicklerstudio Naughty Dog arbeitet weiter am Standalone-Multiplayer. Der Ableger dürfte noch weiter auf sich warten lassen, aber dieses Jahr sollen mehr Details bekannt gegeben werden. Einen weiteren Ausblick auf das Spiel bekommen wir jetzt schon in Form eines zweiten Konzept-Bildes.

Neue Concept Art zum The Last of Us-Multiplayer veröffentlicht

Worum geht’s? „The Last of Us“ und The Last of Us Part 2 werden nicht nur verfilmt, das Spiele-Universum vergrößert sich auch noch durch einen Standalone-Ableger. Der soll sich vollständig auf Multiplayer-Aspekte konzentrieren.

Bisher wurde der „The Last of Us“-Multiplayer lediglich angekündigt und ein einziges Concept Art-Bild dazu veröffentlicht. Aber das liegt nun auch schon wieder eine ganze Weile zurück.

Umso mehr dürften sich Fans freuen, dass sie jetzt endlich ein neues Lebenszeichen erhalten. Das Projekt befindet sich laut Entwicklerstudio Naughty Dog weiterhin in der Entwicklung.

In einem Ausblick auf das Jubiläums-Jahr 2023 heißt es außerdem, dass die Arbeit daran voran gehe. Der Titel soll genau wie seine Vorgänger auf die bisherigen Qualitäten Story, Charaktere und Gameplay setzen. Nur dieses Mal eben als Multiplayer-Spiel.

Dazu gibt es dieses neue Bild:

©Naughty Dog

Das ist zu sehen: Wie erwartet zeichnet auch das zweite veröffentlichte Konzept-Kunstwerk ein düsteres, postapokalyptisches Bild. Dominiert wird die Szenerie von einem gestrandeten Kreuzfahrtschiff, das offenbar auf Grund gelaufen ist und vor sich hin rostet.

Dazu lassen sich einige Menschen und diverse verrostete, liegen gebliebene Autos ausmachen. Vervollständigt wird das Bild durch einige Palmen und Gebäude-Teile.

Aber da wir es hier mit Concept Art zu tun haben, muss das natürlich nicht heißen, dass genau diese Location so auch im The Last of Us-Multiplayer zu finden sein wird.

Wann kommt das Spiel? Es dürfte noch eine ganze Weile dauern. Einen offiziellen Launch-Termin gibt es noch nicht und Naughty Dog hat jetzt auch nur geschrieben, dass später in diesem Jahr mehr Details verraten werden sollen.

Freut ihr euch drauf? Wie müsste so ein The Last of Us-Multiplayerspiel für euch aussehen, damit ihr Spaß dran habt? Schreibt es uns in die Kommentare.