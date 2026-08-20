The Duskbloods – Leak zeigt längeres PvP-Gameplay kurz vor Network-Test

Kurz vor dem Start des geschlossenen Network-Tests ist offenbar neues Gameplay zu The Duskbloods ins Netz gelangt. Das rund zweieinhalb Minuten lange Material zeigt eine weitgehend ungeschnittene Kampfszene und vermittelt damit einen deutlich konkreteren Eindruck von FromSoftwares ungewöhnlichem PvPvE-Projekt.

Ursprünglich soll das Video Teil einer zu früh veröffentlichten Vorschau gewesen sein, die kurz darauf wieder entfernt wurde. Kopien des Materials verbreiteten sich allerdings bereits über Bilibili und ResetEra, weshalb sich der Leak kaum noch vollständig aus dem Netz entfernen lassen dürfte.

Ein längerer Blick auf die Kämpfe

Was zeigt das geleakte Gameplay zu The Duskbloods? Im Mittelpunkt steht ein intensiver PvP-Kampf zwischen drei Teilnehmenden. Die Aufnahme wechselt lediglich zwischen deren Perspektiven und verzichtet ansonsten weitgehend auf Schnitte, wodurch erstmals ein längerer Eindruck vom tatsächlichen Spielfluss entsteht.

Zu sehen sind bislang unbekannte Fähigkeiten sowie die hohe Beweglichkeit der Spielfiguren. Besonders die schnellen Positionswechsel und Kämpfe in der Luft deuten darauf hin, dass The Duskbloods ein deutlich höheres Tempo als viele klassische Souls-Spiele von FromSoftware anschlägt.

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Ob die gezeigte Auseinandersetzung einen regulären Abschnitt einer Partie oder eine besondere Abschlussphase darstellt, geht aus dem kurzen Video nicht eindeutig hervor. Das grundlegende Konzept ist jedoch bekannt: Bis zu acht Teilnehmende treten in PvPvE-Partien gegeneinander an, während gleichzeitig computergesteuerte Gegner und weitere Gefahren auf dem Schlachtfeld warten.

Der Network-Test steht unmittelbar bevor

Wann startet der geschlossene Network-Test von The Duskbloods? Die erste Sitzung beginnt in Deutschland am 21. August 2026 um 12:00 Uhr. Der Test findet ausschließlich zu festgelegten Zeiten statt und erstreckt sich über insgesamt fünf Spielphasen.

21. August 2026 von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

22. August 2026 von 04:00 Uhr bis 08:00 Uhr

22. August 2026 von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr

23. August 2026 von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

24. August 2026 von 04:00 Uhr bis 08:00 Uhr

FromSoftware möchte während des Tests unter anderem die Serverbelastung, das Zusammenspiel verschiedener Netzwerkumgebungen und die Balance der Mehrspielerpartien überprüfen. Teilnehmen können nur zuvor ausgewählte Personen mit einer Nintendo Switch 2 und einer aktiven Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online.

The Duskbloods soll noch im Jahr 2026 weltweit für Nintendo Switch 2 erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstag hat FromSoftware bislang nicht genannt. Der bevorstehende Network-Test und die neuen Vorschauen dürften jedoch schon bald wesentlich mehr über den Spielablauf, die Fähigkeiten und die Struktur der PvPvE-Partien verraten.

Wie gefällt euch das bisher gezeigte Gameplay von The Duskbloods und überzeugt euch der stärkere Fokus auf PvP? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.