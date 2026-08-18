The Duskbloods – Leak listet 14 Bloodsworn-Klassen mit Skills und Story

Kurz vor dem geschlossenen Network-Test von The Duskbloods macht ein umfangreicher Leak die Runde. Demnach soll das neue Multiplayer-Actionspiel von FromSoftware über 14 vorgefertigte Charakterklassen verfügen, die jeweils eigene Fähigkeiten, Waffen und düstere Hintergrundgeschichten mitbringen.

Offiziell bestätigt ist diese Zusammenstellung bislang nicht. Die Beschreibungen passen jedoch zum blutigen Vampirthema und zum bekannten PvPvE-Konzept, bei dem bis zu acht Teilnehmer gegeneinander und gegen computergesteuerte Feinde antreten.

Der geleakte Kader im Überblick

Welche Charakterklassen soll The Duskbloods bieten? Die mutmaßliche Auswahl besteht aus 14 sogenannten Bloodsworn. Statt frei erstellter Figuren scheint FromSoftware damit auf klar definierte Charaktere zu setzen, die vergleichbar mit den Helden eines Hero-Shooters eigene Rollen und besondere Kampfstile besitzen.

Walter, the Blood-Eater: Der letzte Überlebende eines Klans von Jägern seltenen Blutes. Sein außergewöhnlicher Geruchssinn soll ihm ermöglichen, verborgene Schwächen seiner Gegner aufzuspüren.

Der letzte Überlebende eines Klans von Jägern seltenen Blutes. Sein außergewöhnlicher Geruchssinn soll ihm ermöglichen, verborgene Schwächen seiner Gegner aufzuspüren. Gillian, the Guillotine: Ein mutierter Henker mit einer gewaltigen Guillotinenklinge. Er sucht nach dem sogenannten Blood of the Beginning.

Ein mutierter Henker mit einer gewaltigen Guillotinenklinge. Er sucht nach dem sogenannten Blood of the Beginning. Veronica, the Foul-Rot: Eine blinde Nonne, deren selbst zugefügte Wunden Blutblasen verbreiten. Ihre Fußspuren lassen Berührtes augenblicklich verrotten.

Eine blinde Nonne, deren selbst zugefügte Wunden Blutblasen verbreiten. Ihre Fußspuren lassen Berührtes augenblicklich verrotten. Sebastian, the Nail-Pierced: Ein fanatischer Heiliger, dessen Körper mit silbernen Nägeln bedeckt ist. Sein eigenes Blut dient als Treibstoff für kurzzeitige Kraftschübe.

Ein fanatischer Heiliger, dessen Körper mit silbernen Nägeln bedeckt ist. Sein eigenes Blut dient als Treibstoff für kurzzeitige Kraftschübe. Maurice, the Coffin Bearer: Er trägt seine verstorbene Familie in einem eisernen Sarg und versorgt sie mit dem Blut besiegter Feinde.

Er trägt seine verstorbene Familie in einem eisernen Sarg und versorgt sie mit dem Blut besiegter Feinde. Oscar, the Thread-Torn: Ein wahnsinniger Tierpräparator, der gestohlene Haut und Fleisch an seinen Körper näht. Dadurch verwandelt er sich schrittweise in eine uralte Bestie.

Ein wahnsinniger Tierpräparator, der gestohlene Haut und Fleisch an seinen Körper näht. Dadurch verwandelt er sich schrittweise in eine uralte Bestie. Ulan, the Mud-Treader: Beim Laufen hinterlässt sie einen giftigen Blutsumpf und dürfte damit Gebiete kontrollieren sowie Verfolger vergiften.

Beim Laufen hinterlässt sie einen giftigen Blutsumpf und dürfte damit Gebiete kontrollieren sowie Verfolger vergiften. Isabel, the Candle-Snuffer: Sie materialisiert lebendige Schatten, fängt Gegner darin ein und entzieht ihnen anschließend das Blut.

Sie materialisiert lebendige Schatten, fängt Gegner darin ein und entzieht ihnen anschließend das Blut. Randolph, the Gut-Rinner: Ein mechanisch verbesserter Kämpfer mit gewaltigem Speer und einer Flugvorrichtung, die schnelle Angriffe aus der Luft ermöglicht.

Ein mechanisch verbesserter Kämpfer mit gewaltigem Speer und einer Flugvorrichtung, die schnelle Angriffe aus der Luft ermöglicht. Yuri, the Gazer-of-Flesh: Allein mit seinem Blick kann er angeblich den Blutdruck anderer erhöhen und ihnen dadurch direkten Schaden zufügen.

Allein mit seinem Blick kann er angeblich den Blutdruck anderer erhöhen und ihnen dadurch direkten Schaden zufügen. Camilla, the Ash-Crown: Sie vermischt ihr Blut mit der Asche ihres vernichteten Klans und formt daraus gefährliche Angriffe.

Sie vermischt ihr Blut mit der Asche ihres vernichteten Klans und formt daraus gefährliche Angriffe. Baldur, the Rust-Gospel: Ein ehemaliger Priester, der seinen Mund mit Altmetall und Nadeln gefüllt hat. Seine blutigen Gebete werden zu mächtigen Attacken.

Ein ehemaliger Priester, der seinen Mund mit Altmetall und Nadeln gefüllt hat. Seine blutigen Gebete werden zu mächtigen Attacken. Elsa, the Dusk-Silt: Ihr Körper kann sich in giftigen Blutschlamm verwandeln. In dieser Form weicht sie Treffern aus und infiziert Feinde von innen.

Ihr Körper kann sich in giftigen Blutschlamm verwandeln. In dieser Form weicht sie Treffern aus und infiziert Feinde von innen. Nameless Shadow, the First-Shard: Eine unfertige Fleischmasse ohne bekannte Herkunft, die Techniken sämtlicher Blutlinien nachahmen kann.

Die Liste deutet auf sehr unterschiedliche Rollen und Fähigkeiten hin. Neben direkten Nahkämpfern sind Figuren mit Flächenkontrolle, Verwandlungen, Fernangriffen und vermutlich unterstützenden Effekten vertreten.

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Besonders auffällig ist die enge Verbindung zwischen Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten. Blut ist nicht nur eine Ressource, sondern bildet offenbar die Grundlage nahezu aller Kampfstile und könnte die individuellen Stärken sowie Schwächen der Bloodsworn bestimmen.

Network-Test bringt bald Gewissheit

Wann beginnt der geschlossene Network-Test? In Deutschland finden die fünf angekündigten Testphasen zwischen dem 21. August 2026 und dem 24. August 2026 statt. Die Anmeldung endete bereits am 28. Juli 2026, weshalb nur zuvor ausgewählte Teilnehmer Zugang erhalten.

Der Test dürfte erstmals einen ausführlicheren Eindruck vom Kampfsystem, der Struktur der Matches und den spielbaren Charakteren liefern. Unklar bleibt zunächst, ob tatsächlich alle 14 geleakten Bloodsworn verfügbar sein werden oder FromSoftware für die Testversion nur einen Teil des Kaders freischaltet.

The Duskbloods soll noch 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin haben FromSoftware und Nintendo bislang nicht genannt.

Welche der 14 geleakten Charakterklassen würdet ihr beim Network-Test zuerst ausprobieren? Schreibt uns eure Favoriten und eure Meinung zum ungewöhnlichen PvPvE-Konzept in die Kommentare.