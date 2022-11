The Callisto Protocol sieht in seinen Trailern geradezu umwerfend gut aus. Die düstere Horror-Atmosphäre kommt natürlich nicht von ungefähr und wird eurem PC einiges abverlangen. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr überhaupt spielen könnt: Hier seht ihr die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen.

Callisto Protocol PC-Systemanforderungen: Das muss euer Rechner können

Darum geht’s: Mit „The Callisto Protocol“ tritt ein direkter Konkurrent gegen das Dead Space-Remake an. Der spirituelle Nachfolger setzt auf sehr ähnlichen SciFi-Horror und ist mindestens genauso brutal. Obendrein arbeitet daran auch noch Glen A. Schofield, der auch an Dead Space beteiligt war.

Minimum PC Specs:

Das ist das Mindeste: Wenn ihr wissen wollt, ob euer PC „The Callisto Protocol“ überhaupt zum Laufen bringt, haben wir hier die minimalen Anforderungen an euer System für euch.

64-Bit -Prozessor und -Betriebssystem

-Prozessor und -Betriebssystem Betriebssystem : Windows 10 oder 11

: Windows 10 oder 11 Prozessor : Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 5 2600 Arbeitsspeicher : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Grafikkarte : GeForce GTX 1060 oder Radeon RX 580

: GeForce GTX 1060 oder Radeon RX 580 DirectX Version 11

Version 11 Speicherplatz: 75 GB freien Speicher

Empfohlene PC-Specs:

Das wird empfohlen: Wollt ihr „The Callisto Protocol“ nicht einfach nur spielen, sondern auch, dass es nach etwas mehr aussieht, benötigt ihr schon einige leistungsfähigere Komponenten in eurem Gaming-Rechner.

64-Bit -Prozessor und -Betriebssystem

-Prozessor und -Betriebssystem Betriebssystem : Windows 10 oder 11

: Windows 10 oder 11 Prozessor : Intel Core i7-8700 oder AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-8700 oder AMD Ryzen 5 3600 Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Grafikkarte : GeForce GTX 1070 oder Radeon RX 5700

: GeForce GTX 1070 oder Radeon RX 5700 DirectX Version 12

Version 12 Speicherplatz: 75 GB freien Speicher (SSD empfohlen)

So sieht The Callisto Protocol im Launch-Trailer aus:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was ist mit dem Rest? Den kennen wir noch nicht. Aktuell hat das „The Callisto Protocol“-Entwicklerstudio lediglich die Systemanforderungen für den PC im Hinblick auf das absolute Minimum und das, was empfohlen wird, verraten.

Was ihr braucht, um The Callisto Protocol in seiner ganzen Pracht erleben zu können, wurde noch nicht bekannt gegeben. Aber die Informationen sollen noch folgen. Wir gehen davon aus, dass ihr für eine 4K-Auflösung und hohe Framerates einen sehr gut ausgestatteten Rechner braucht.

Wann kommt’s? Es dauert nicht mehr lange. Schon diese Woche, und zwar am 2. Dezember soll es soweit sein. Dann geht „The Callisto Protocol“ offiziell an den Start.

Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde übrigens bekannt, dass einige wohl besonders spektakuläre Todes-Animationen nicht im normalen Spiel zu sehen sein werden. Stattdessen erscheinen sie später als Teil des Season Pass per DLC.

Wie findet ihr die Systemanforderungen? Könnt ihr The Callisto Protocol problemlos spielen oder wäre das ein Titel, für den ihr upgraden würdet? Schreibt es uns in die Kommentare.