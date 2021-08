Tales of Arise: Das japanische Rollenspiel verlockt mit einer Demo

Wer das wunderschöne japanische Rollenspiel Tales of Arise bereits auf dem Radar hat und noch unsicher ist, ob er in die Fantasywelt des Titels eintauchen will, sollte nun die Ohren spitzen. Wer was für JRPGs übrig hat und noch nichts von dem Spiel gehört hat, auch.

Denn wie Bandai Namco über den „Tales of Arise“-Twitter-Account ankündigte, bekommt das Rollenspiel eine Demo, damit ihr den Titel auf Herz und Nieren testen könnt, bevor ihr euch für oder gegen einen Kauf entscheidet.

Der Tales of Arise-Testlauf: Eine gute Sache mit einem kleinen Haken

Doch so schön sich die Nachricht auch anhört, einen kleinen Haken hat die Sache: Freuen dürfen sich nämlich nur Konsoleros, PC-Spieler*innen gehen leer aus. Immerhin: Wenn die Demo ab dem 18. August verfügbar ist, können sowohl Last-Gen- als auch Current-Gen-Besitzer*innen zuschlagen: Der Testlauf kommt nämlich für PlayStation 4, PlayStation 5 sowie für Xbox One und Xbox Series.

Bedauerlicherweise wird euer Spielstand aber nicht mit der Vollversion koppelbar sein, wie es mittlerweile oft üblich ist. Sollte die Demo also den Beginn von „Tales of Arise“ behandeln, müsstet ihr diesen bei einem etwaigen Kauf erneut spielen. Das ist zwar kein Beinbruch, lädt aber auch nicht dazu ein, die Demo stundenlang auszukundschaften, sondern den Zeh nur solange einzutauchen, bis man eine Kaufentscheidung fällen kann.

Solltet ihr „Tales of Arise“ am 18. August testen und direkt begeistert werden, haben wir gute Nachrichten für euch: Das Rollenspiel erscheint nämlich am 10. September, also nur circa drei Wochen später. Wir haben für euch außerdem die verschiedenen Versionen aufgelistet, falls euch die Standard-Variante nicht reicht.

Im Bandai Namco Shop ist die 200 Euro-teure Collectors-Edition zwar ausverkauft, die günstigere Hootle-Edition ist dafür noch verfügbar und durch die kleine Stoff-Eule umso knuffiger.