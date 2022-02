Street Fighter 6: Fighting-Reihe bekommt offiziell Nachfolger

Entstaubt eure Ausrüstung, denn Capcom eröffnet die Arena bald erneut: Mit einem Teaser-Trailer hat das Unternehmen das neue Fighting-Game Street Fighter 6 angekündigt. Sechs Jahre nach der Veröffentlichung des Vorgängers Street Fighter 5 könnt ihr euch bald wieder eins auf die virtuelle Nuss geben.

Betretet den Ring in Street Fighter 6

Viele Infos gibt es bislang noch nicht zum neuen Teil der beliebten Prügelspielreihe, dafür dürften sich die Fans aber bereits über die Ankündigung freuen. In dem neuen Teaser-Trailer sind die Charaktere Ryu und Luke zu sehen, wie sie sich kampfbereit gegenübertreten.

Wann das Spiel erscheinen soll und was für Neuerungen es im Vergleich zum Vorgänger geben wird, ist bisher nicht bekannt. Capcom plant, im Sommer dieses Jahres nähere Details zu „Street Fighter 6“ zu veröffentlichen. Der Zeitpunkt für die Ankündigung fällt damit ins 35-jährige Jubiläums des ersten Teils, der 1987 erschienen ist.

Noch mehr Prügeleien mit der Fighting Collection

Der letzte Woche auf ihrer Homepage veröffentlichte Countdown war also dafür gedacht, die Tage bis zu dieser Enthüllung runterzuzählen. Als mögliche Alternative wurde die Bekanntgabe des Resident Evil 4 Remakes gehandelt.

Wenn es euch in den Fingern juckt und ihr das Spiel kaum erwarten könnt, versüßt Capcom euch die Wartezeit mit einer Sammlung: Am 24. Juni 2022 kommt die Capcom Fighting Collection auf den Markt, die zehn ältere Klassiker enthält. Dazu gehören unter anderem zwei Teile der „Darkstalkers“-Reihe, die bisher nur in Japan veröffentlicht wurden.