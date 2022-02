Ein Countdown auf der offiziellen Website von Capcom sorgt derzeit für Aufregung: Heruntergezählt wird dem Tweet zufolge eine Woche lang bis zum Reveal. Aber der Reveal von was? Welches Game als nächstes vorgestellt wird verrät der japanische Entwickler und Publisher bisher nicht.

Es gibt auf den ersten Blick keinerlei Hinweise seitens Capcoms dazu, was passiert, wenn der Timer am 21. Februar ausläuft. Die optische Aufmachung des Countdowns ist schlicht, das kleine Intro, welches wir zu sehen bekommen, wenn wir die Website öffnen, ist auch nicht besonders aussagekräftig. Dennoch gibt es einige Hinweise und Spekulationen, die es wert sind begutachtet zu werden.

Street Fighter Season Finals enden kurz vor Countdown

Der Timer endet am 21. Februar um 1 Uhr Eastern Time – in Deutschland wäre das um 7 Uhr morgens. Das schließt zufälligerweise direkt an das Ende der dreitägigen Pro Tour Season Finals 2021 von Capcoms „Street Fighter 5“ an und könnte vielleicht auf einen Nachfolgetitel schließen lassen.

Zum 30. Jubiläum der Reihe wurde 2017 die Street Fighter 30th Anniversary Collection veröffentlicht, die neueste Edition kam im Februar 2020 in Form der Street Fighter V: Champion Edition für PC und PlayStation 4 heraus. Es wäre also höchste Zeit für Capcom einen vollwertigen Nachfolgetitel vorzustellen.

Zudem steht dieses Jahr schon das 35. Anniversary zu Street Fighter vor der Tür, auf das sich Capcoms japanischer Twitteraccount bereits im Januar gefreut hat:

„Street Fighter 35th Anniversary! Im Jahr 2022 feiert Street Fighter sein 35-jähriges Jubiläum! Wir haben dieses Logo entworfen, um dies mit unseren Unterstützern zu feiern. Wir hoffen, ihr feiert mit uns zusammen 35 Jahre Street Fighter!“

In diesem Tweet sieht Gamespot schon den Teaser zu einem neuen Spiel. Sicher kann man sich dabei nicht sein, aber ein weiterer Teil der Street Fighter-Serie wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit zum Feiern mit der Community. Wir sollten uns allerdings nicht zu sehr auf einen neuen Teil freuen, schließlich gibt es noch andere Möglichkeiten, was sich hinter diesem Countdown verbergen könnte.

Countdown zum Release vom Resident Evil 4 Remake?

Welche Optionen gibt es also noch für einen so groß aufgezogenen Reveal? Das mysteriöse Auftauchen eines Countdowns ohne weitere Erklärung könnte auch auf ein weiteres von Capcoms großen Franchises deuten: Seit Neustem machen Gerüchte um ein Resident Evil 4 Remake die Runde, welches laut Insiderinformationen im Frühjahr 2022 angekündigt werden könnte.

Resident Evil 4 Remake wird spukig, Geister geplant? – Gerücht

Die dunkle Aufmachung der Countdown-Seite und das kurze Intro könnten jedenfalls eher dem Stil von Resident Evil zugeschrieben werden, als dass es an Street Fighter erinnert. Oder vielleicht haut uns Capcom auch alle komplett über’s Ohr und am Ende des Timers kommt der Plot-Twist, den wir nicht haben kommen sehen. Letzten Endes bleibt nicht viel mehr, als die restliche Zeit abzuwarten und uns auf irgendetwas Neues von Capcom zu freuen.