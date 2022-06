In der 4. Staffel des Netflix-Serienhits Stranger Things, die kürzlich beim Streamingdienst an den Start ging, darf sich die große Fangemeinde auf eine Reihe neuer Charaktere freuen. Eine davon ist die junge Vickie, die sich der Clique um Eleven, Mike, Dustin, Lucas und Will anschließt.

Aber wer spielt den neuen Charakter Vickie und woher kennen wir die junge Schauspielerin? Wir liefern die Antwort!

Welches bekannte Gesicht steckt hinter Vickie?

Vickie als jüngster Neuzugang wird von Amybeth Mcnulty dargestellt. Die junge irisch-kanadische Schauspielerin dürfte vielen aus einer anderen Netflix-Produktion bekannt sein. Ja, die junge Rothaarige verkörperte drei Staffeln lang die Titelheldin Anne Shirley-Cuthbert in dem Netflix-Serienhit Anne With an E nach einer gleichnamigen Jugendbuchreihe.

In „Stranger Things“ ist sie ab der 4. Staffel als Vickie dabei. Beschrieben wird ihr Charakter als cool und mit einem flotten Mundwerk ausgestattet. Zudem wird ein Mitglied der Clique aus Hawkins ein Auge auf den Neuzugang werfen.

Bereits die Duffer-Brüder, Macher der Mysteryserie, zeigen sich begeistert von der Besetzung der jungen Darstellerin in der neuen Staffel „Stranger Things“.

Fans sind begeistert von Vickie – wollen aber mehr von Anne!

Die ersten Fan-Reaktionen fallen ebenso begeistert aus, auch wenn viele eine Fortsetzung des eingestellten Serienhits „Anne With an E“ wünschen. Hier findet ihr ein paar erste Reaktionen der Fans auf Vickies Part in der Mysteryserie, der wohl nicht mehr als ein kurzer Cameo-Auftritt ausfällt:

