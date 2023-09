Starfield: Pfützen-Glitch in Akila City für unendlich Credits nutzen, so geht’s

In Starfield erwarten euch verschiedene Glitches, durch die ihr schnell an viel Geld und diverse Items gelangen könnt, wenn ihr das denn wollt. Einen davon findet ihr in Akila City!

Wir erklären euch in diesem Guide, wo ihr diesen Glitch genau findet und wie ihr dadurch euer Inventar auffüllen könnt.

Wo genau ist der Akila City Glitch?

Diesen Glitch könnt ihr in einer Pfütze in Akila City finden. Die Stadt wiederum liegt auf dem Planeten Akila im Cheyenne-System. Cheyenne liegt nördlich von Olympus und rechts von Narion.

© Bethesda

Sobald ihr mit eurem Schiff auf dem Planeten gelandet seid, folgt dem Weg in die Stadt und sucht auf eurer linken Seite nach dem Gemischtwarenladen namens Shepherd’s. Auf der gegenüberliegenden Seite findet ihr die Bar The Hitching Post.

Genau zwischen den beiden Gebäuden werdet ihr auf der schlammigen Straße eine Pfütze bemerken. Geht mit eurem Charakter in die Hocke und nähert euch diesem Punkt. Nun müsst ihr mit der Maus oder dem Analogstick langsam diesen Bereich abtasten.

In dieser Pfütze könnt ihr euch frei bedienen. Ihr macht euch dabei nur die Hände schmutzig! © Bethesda

Habt ein wenig Geduld und vor euren Augen wird das Inventarfenster Vorräte: Emerson Shepherd erscheinen. Darauf könnt ihr nun ohne jegliche Einschränkung zugreifen und somit die eigenen Taschen ordentlich füllen, ohne auch nur einen Credits ausgeben zu müssen.

Wichtig zu wissen ist an dieser Stelle außerdem, dass diese Gegenstände nicht als gestohlen gekennzeichnet werden, schließlich fischt ihr ja nur in einer Pfütze auf der Straße außerhalb des Geschäfts!

Die Auswahl reicht von 5.000 Credits über Lebensmittel, Munition, Bücher und alles, was ihr eben in einem Gemischtwarenladen bekommen könnt. Positiv kommt außerdem hinzu, dass der Weg bis zu eurem Schiff nicht sonderlich weit ist.

Die insgesamt 5.000 Credits erscheinen zwar nicht sonderlich viel. Die übrigen Items könnt ihr aber natürlich in den Läden um euch herum ebenfalls zu harter Währung machen.

Jetzt haben wir Zugriff auf die Vorräte von Emerson Shepherd. © Bethesda

Wie fülle ich das Inventar erneut auf?

Habt ihr euch ordentlich bedient, könnt ihr die Vorräte von Emerson Shepherd in „Starfield“ zurücksetzen. Wartet dafür einfach 24 bis 48 Stunden, damit das Inventar wieder gefüllt ist.

Auf die gleiche Art und Weise sorgt ihr auch dafür, dass Händler über neue Credits verfügen, um erneut mit ihnen handeln zu können.

Es kann aber auch vorkommen, dass die Vorräte dadurch nicht erneut aufgefüllt werden. Sprecht dann am besten mit Emerson Shepherd persönlich und fragt nach seinen Waren. Geht im Anschluss zurück zu der Pfütze und versucht wieder euer Glück.

Alternativ verlasst ihr das Sternensystem, um kurz darauf erneut auf Akila zu landen.

So gelangt ihr theoretisch an unendlich viele Credits, um in „Starfield“ keine Geldsorgen mehr zu haben.

Bedenkt aber, dass dieser Glitch von Bethesda in der nächsten Zeit durch ein Update aus dem Spiel genommen werden könnte.