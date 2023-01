Ubisofts neues Star Wars-Spiel mit Open World soll 2023 an Fahrt aufnehmen

Seit ein paar Jahren erfreut sich das Star Wars-Franchise einem regelrechten Aufschwung. Während Fans jahrelang auf neue Filme und Spiele gewartet haben, wurden sie seit der Übernahme von Disney fast schon damit überschüttet. Die Flut an Releases, egal ob in Film-, Spiel- oder Serien-Form ist aber noch lange nicht beendet. Aktuell befinden sich eine ganze Reihe neuer Titel in Entwicklung.

Eines davon ist ein bisher nicht näher beschriebenes Open World-Spiel von Massive Entertainment, dem Studio hinter The Division 2, die gerade auch an einem neuen Avatar-Spiel arbeiten, und Ubisoft. Zum neuen Jahr gibt es jetzt erste Hinweise, dass die Entwicklung 2023 an Fahrt aufnehmen dürfte.

Star Wars: Ubisoft arbeitet an neuem Spiel

Julian Gerighty ist der Creative Director von „The Division 2“ und nimmt die selbe Rolle auch bei den Arbeiten am neuen Star Wars-Spiel ein. Den Jahreswechsel nahm er jetzt zum Anlass, um über Twitter Neuigkeiten zum Spiel zu verteilen.

In einem Tweet, der mit einem Teaser-Bild versehen ist, schreibt Gerighty:

„Ein frohes neues Jahr für euch alle.

2023 wird ein großes Jahr für uns werden.

Tritt dem Abenteuer bei.“

Schnell entstand natürlich der Eindruck, dass hier tatsächlich der Release des Spiels für 2023 angeteasert werden könnte. Kurz darauf ruderte Gerighty allerdings in einem zweiten Tweet zurück.

„Das scheint ein gewisses Interesse geweckt zu haben!

Um das klarzustellen, meinte ich, dass 2023 für unsere Teams, die unser Spiel entwickeln (an dem du mitwirken könntest!), von großer Bedeutung sein wird.“

Mit einer Veröffentlichung in diesem Jahr ist also nicht zu rechnen. Dennoch sieht es so aus, als würde die Entwicklung in eine wichtige Phase eintreten, für die nach neuen Mitarbeiter*innen gesucht wird. Möglicherweise bedeutet das außerdem, dass wir im Verlauf des Jahres eventuell tatsächlich erste handfeste Informationen zum Star Wars-Spiel bekommen könnten. Eine offizielle Ankündigung Ende 2023 scheint nicht unrealistisch.

Was haltet ihr davon? Habt ihr das Star Wars-Spiel von Ubisoft auf dem Schirm oder hört ihr hier zum ersten Mal davon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!