Star Wars KOTOR 2 aka „Star Wars: Knights of the Republic – The Sith Lords“ ist zwar vor Kurzem auch für die Nintendo Switch erschienen, kann dort aber momentan nicht normal zu Ende gespielt werden. Entwickler Aspyr entschuldigt sich für die Problematik und verspricht einen Fix. Wann der kommen soll, kann aber nicht gesagt werden.

Star Wars: Bug macht KOTOR 2 auf der Switch unspielbar

Worum geht’s? Um die neue Nintendo Switch-Version des RPG-Klassikers Star Wars KOTOR 2. Das steht für „Knights of the Republic 2“ und dabei handelt es sich um eines der besten „Star Wars“-RPGs, die je entwickelt wurden – auch heute noch. Immerhin kommt die ursprüngliche Fassung eigentlich von Pillars of Eternity-, Tyranny-, Avowed-, Outer Worlds- und Fallout: New Vegas-Entwicklerstudio Obsidian.

Schwerwiegender Bug macht’s unspielbar: Laut vielen Fans auf Reddit und Co kann „Star Wars KOTOR 2“ aktuell auf der Nintendo Switch aber gar nicht richtig zu Ende gespielt werden. Jedes Mal, wenn Spieler*innen auf Onderon landen wollen, kommt es nach der sogenannten Basilisk Crash-Zwischensequenz dazu, dass das Spiel einfach komplett abstürzt.

Aspyr weiß Bescheid und verspricht Fix, aber sagt nicht wann

Bekanntes Problem: Auf die Nachfrage einer Person auf Twitter hin reagiert Aspyr mit der Aussage, dass es sich um ein bekanntes Problem handele. Der nächste Patch werde sich darum kümmern. Daraufhin hakt Daniel Moore noch einmal nach und bringt die Menschen hinter der Nintendo Switch-Version dazu, zu erklären, dass man Bescheid wisse, dass Star Wars KOTOR 2 aktuell nicht beendet werden kann.

Ein entsprechender Fix befinde sich in Arbeit und werde sobald wie möglich ausgerollt. Allerdings könne aktuell nicht genau gesagt werden, wann es soweit ist. Was natürlich besonders ärgerlich für alle ist, die „Star Wars KOTOR 2“ bereits bis zu dieser Stelle gespielt haben, an der das Spiel immer abstürzt. Immerhin befindet die sich ungefähr auf der Hälfte des Titels.

Aspyr empfiehlt, den KOTOR 2-Bug mit Cheats zu umgehen

Diesen Workaround nutzen? Was kann ich tun, wenn mein „Star Wars KOTOR 2“ auf der Switch immerzu abstürzt? Auf Reddit wurde ein Workaround empfohlen, den Aspyr mittlerweile auch offiziell auf der eigenen Seite empfiehlt. Allerdings gibt es auch Stimmen im Netz, die davon abraten, weil er nicht funktioniere und nur zu noch mehr Crashes führen würde.

So funktioniert’s: Öffnet das Cheat-Menü im Spiel, indem ihr dreimal den linken Stick hineindrückt. Wählt dort die „Warp“-Funktion aus und teleportiert euch auf OND504. Achtet darauf, nicht ins Händlerviertel zu gehen, weil dann euer Spiel abstürzt.

Hat euch der Workaround mit dem Warp-Cheat geholfen? Schreibt es uns in die Kommentare!