Türen-Schloss mit rotem Ring öffnen, wie geht das? – Star Wars Jedi Survivor-Lösung

Im gefeierten Action-Adventure Star Wars Jedi Survivor gibt es unglaublich viele und gut gemachte Rätsel. Die Geheimnisse laden zum Grübeln ein, genauso wie die vielen Sammelgegenstände im Spiel. Ein Item ist versteckter als das andere. Und am Ende wird das Abenteuer in der weit, weit entfernten Galaxis nie langweilig.

Aber an der einen oder anderen Stelle kommt jeder mal ins Wanken. Denn so manche Rätsel haben es wirklich in sich!

Falls ihr also mal nicht weiter wisst, fragt uns gerne auf PlayCentarl.de. Wir helfen, wo wir können.

Und so auch bei der Frage, was es eigentlich mit den Türen mit dem rotem Ring auf sich hat. Was sind das für Türen mit fettem Schloss und wie kann ich sie öffnen? An dieser Stelle sprechen wir eine große Spoilerwarnung aus.

Türen mit rotem Ring öffnen, wie geht das?

Wir finden sie an mehreren Stellen im Spiel. Zum Beispiel in der Anachoretenbasis auf Jedha. Bei den Türen mit einem roten Ring in der Mitte handelt es sich um eine bestimmte Art Rätsel.

Zunächst einmal sei gesagt, dass ihr diese verschlossenen Türen durchaus öffnen könnt. Die Frage ist nur, wann und wie ihr das tun könnt.

Wie öffne ich eine Tür mit rotem Stahlschlossring?

Solch eine Tür benötigt ein besonderes Machtupgrade. Um sie zu öffnen, müssen wir eine besondere Stufe mit Cal Kestis erreicht haben. Wir müssen unsere Jedi-Fähigkeiten erweitern.

Dass Cal Kestis noch nicht bereit genug ist, wird uns spätestens im Abschnitt mit Cere Junda aufgezeigt. Die Jedi-Meisterin kann diese Türen mit der Macht aufreißen. Aber Cal kann das leider nicht.

Die Lösung ist also einfach: Cal Kestis muss stärker werden. Und wie stellen wir das an?

Ihr findet diese Türen nicht nur auf Jedha. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Wo gibt es die erforderlichen Fähigkeit?

Nachdem wir den Abschnitt mit Cere Junda auf Jedha gespielt haben, geht es zurück in die Haut von Cal Kestis. Doch er kann diese Türen dann immer noch nicht öffnen. Die Reise geht also weiter.

Wo finde ich den Skillf für die roten Türen? Ihr müsst zur ISB-Station Nova Garon aufbrechen und so weit spielen, bis ihr die Offiziersquartiere erreicht. Wenn ihr das geschafft habt, geschieht etwas sehr Mysteriöses mit Cal. Daraufhin kann er die Türen mit dem roten Ring mit der Hand aufreißen.

Falls ihr diese Stahlschloss-Türen also noch nicht öffnen könnt, keine Sorge. Ihr müsst lediglich in der Haupthandlung voranschreiten und dann ist es irgendwann möglich. Am Ende könnt ihr also auch später noch all diese Türen öffnen, die ihr zuvor nicht öffnen konntet. Es ist und bleibt ein Metroidvania-Titel.

Mehr Hilfen zu Star Wars Jedi Survivor

Mehr Tipps und Tricks findet ihr in unserer Komplettlösung zum Spiel. Schaut gerne vorbei, wenn ihr mal nicht weiter wisst!