Star Wars: Andor – Die Bedeutung von BBY 5

Star Wars: Andor ist erst wenige Tage online verfügbar und schon ranken sich erste Theorien um die Serie. Viel diskutiert ist der Schriftzug zu Beginn der ersten Folge. Die Bedeutung von BBY 5 konnten sich die Wenigsten erklären. Wir haben hier die Lösung für euch.

Andor: Die Bedeutung von BBY 5

Den meisten dürfte aufgefallen sein, dass bei den neuen Serien und Spin-offs zu Beginn nicht mehr der typische Text über den Bildschirm läuft. Dieser diente in den Originalfilmen zur zeitlichen Einordnung der Geschehnisse. Entweder wurde auf einen der vorherigen Filme verwiesen oder es wurden wenige Sätze zu der Zeit unmittelbar vor den Geschehnissen auf der Leinwand geschrieben.

Spätestens bei „The Mandalorian“ ist das den Fans sauer aufgestoßen, da die Geschichte zeitlich schlecht in das Gesamtuniversum eingeordnet werden konnte. Andor arbeitet ebenfalls ohne die Texte. Die Zeit, in der die Serie spielt, kann allerdings anders bestimmt werden. Mit dem Code BBY 5 ist eine genaue Einordnung der Erzählung möglich.

BBY 5 verhält sich ähnlich zu einer unserer Zeitangaben. Wir teilen die Vergangenheit in zwei große Teile: Vor Christus und nach Christus. BBY steht in Andor für „Before the Battle of Yarvin“, also alles, was vor der Schlacht auf dem Planeten Yarvin in Episode vier passiert ist. BBY 5 bedeutet, dass die Handlung fünf Jahre vor der Schlacht auf Yarvin angesiedelt ist.

Genau so wie BBY gibt es auch ABY, was äquivalent für die Zeit nach der Schlacht auf Yarvin („After the Battle of Yarvin“) steht.

Worum geht es in Star Wars: Andor?

Andor spielt unmittelbar vor dem Film Rogue One. Wir erleben die Geschichte von Cassian Andor, der mithilft, die Pläne für den Todesstern zu stehlen und den Auftrag schlussendlich zum Erfolg führt. In der Serie wird gezeigt, woher der Rebell Andor stammt, warum er das Imperium so sehr verabscheut und wie er sich den Rebellen anschließt.

Die ersten drei Folgen von „Star Wars: Andor“ könnt ihr bereits jetzt auf Disney Plus sehen.