Star Wars-Spiel von Amy Hennig kommt! Uncharted-Legende bekommt neue Chance

Ende letzten Jahres wurde kommuniziert, dass Videospiellegende Amy Hennig und ihr neues Entwicklerstudio Skydance New Media an einem Marvel-Spiel arbeiten.

Amy Hennig kennt ihr sicher, selbst wenn euch der Name per se nicht viel sagt. Sie hat als Autorin an den ersten drei Uncharted-Spielen mitgeschrieben und war zum Teil sogar als Crative Director tätig. Die älteren Spieler*innen unter euch kennen sie zudem noch vom legendären Legacy of Kain: Soul Reaver – was ein Spiel damals!

In der Vergangenheit hat sie zudem an dem „Star Wars“-Spiel Project RagTag mitgewerkelt. Zum Leidwesen der Fans wurde das Projekt jedoch komplett eingestellt. Ein Spiel von Visceral Games mit Amy Hennig an Bord wäre sicherlich ein Garant für ein gutes Skript gewesen. Und auf technischer Seite haben sich die „Dead Space“-Schöpfer einen dauerhaften Platz in den Herzen vieler erkämpft. Schade also.

Amy Hennig bekommt neue Chance!

Aber. Und das ist ein ganz großes ABER! Zumindest geht es jetzt für Amy Hennig in eine zweite „Star Wars“-Runde. Denn Lucasfilm Games, Disney und Hennig himself (verzeiht mir diesen Wortwitz) geben nun bekannt, dass sie und Skydance New Media an einem neuen „Star Wars“-Spiel arbeiten.

Gemeinsam mit Skydance New Media wird Lucasfilm Games die Gelegenheit erhalten, auf das kreative Genie von Amy Hennig zurückzugreifen.

I couldn’t be more excited to be working on a new #StarWars game with @LucasfilmGames again for our second project @Skydance New Media!https://t.co/Ymd0xy8SRz — Amy Hennig (@amy_hennig) April 19, 2022

Wie wird das Star Wars-Spiel von Skydance New Media? Nun stellen wir uns die Frage, um welche Art Spiel es sich hierbei überhaupt handelt? Es wird ein „narrative-driven, action-adventure game“. Es wird also ein Action-Adventure, das den Fokus auf einer starken Geschichte hat. Die Rede ist auch von einem Cinematic Action-Adventure.

Und es handelt sich hierbei um eine Original-Story im „Star Wars“-Universum!

„Ich freue mich sehr, wieder mit Lucasfilm Games zusammenzuarbeiten, um interaktive Geschichten in dieser Galaxie zu erzählen, die ich liebe!“ – Amy Hennig, Präsident von Skydance New Media.

Douglas Reilly, Vizepräsident von Lucasfilm Games, erklärt zu der erneuten Zusammenarbeit:

„Ihre Vision, narrative und fesselnde interaktive Unterhaltung zu kreieren, macht diese Zusammenarbeit sehr spannend. Wir arbeiten hart mit ihrem Team aus erfahrenen und talentierten Entwicklern und freuen uns darauf, mehr mit Star Wars-Fans zu teilen, wenn die Zeit reif ist.“

Was ist Skydance New Media?

Skydance New Media wurde 2019 mit dem Ziel begründet, treue und reichhaltige interaktive Erlebnisse für traditionelle Gaming-Plattformen zu entwickeln.

Seit der Gründung haben sich in diesem Studio zahlreiche Kunstschaffende aus der Videospielindustrie versammelt. Diese greifen teilweise auf jahrzehntelange AAA-Erfahrung zurück und sind in dem Action-Adventure-Genre geschult.

Außerdem verfügt das Unternehmen über ein vielfältiges Team aus kreativen Beratern, die auf Fachwissen aus Film, Fernsehen, Comics und natürlich auch aus dem Videospielbereich zurückgreifen können. Die beste Voraussetzung für ein „Star Wars“-Spiel? Was meint ihr?