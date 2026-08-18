Stalker 2: Cost of Hope startet am Donnerstag – Uhrzeit, Preis und alle Infos zu Update 2.0

Für „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ steht die bislang größte Erweiterung kurz vor dem Release. Cost of Hope erscheint am 20. August 2026 und schickt Skif in zwei neue Regionen der Zone. Gleichzeitig veröffentlicht GSC Game World das kostenlose Update 2.0, das nicht nur zusätzliche Inhalte, sondern auch ein umfangreiches Engine-Upgrade mitbringt.

Wir fassen zusammen, wann die Erweiterung in Deutschland freigeschaltet wird, wie viel sie kostet, wer sie ohne Aufpreis erhält und welche Neuerungen mit Patch 2.0 auf alle Spieler zukommen.

Wann erscheint Stalker 2: Cost of Hope?

„Stalker 2: Cost of Hope“ erscheint am Donnerstag, dem 20. August 2026, für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Die Veröffentlichung erfolgt laut dem von GSC Game World bereitgestellten Zeitplan gleichzeitig auf allen Plattformen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz soll die Erweiterung um 15 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet werden.

Die wichtigsten Angaben zum Release:

Datum: 20. August 2026

Uhrzeit: 15 Uhr

Plattformen: PC, PS5 und Xbox Series X/S

Preis: 29,99 Euro

Benötigt: „Stalker 2: Heart of Chornobyl“

Da es sich um eine Erweiterung handelt, wird das Hauptspiel zwingend benötigt. Auf dem PC erscheint Cost of Hope über Steam, GOG, den Epic Games Store und den Microsoft Store.

Wie viel kostet Cost of Hope?

Die Erweiterung kostet regulär 29,99 Euro. Nach den bislang veröffentlichten Angaben gibt es dabei keine Preisunterschiede zwischen den Fassungen für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Wer lediglich das Hauptspiel oder die Deluxe Edition besitzt, muss Cost of Hope separat kaufen oder auf die Ultimate Edition beziehungsweise deren Inhalte upgraden.

Ist Cost of Hope in der Ultimate Edition enthalten?

Besitzer der Ultimate Edition von Stalker 2 erhalten Cost of Hope ohne weitere Kosten. Die Ultimate Edition enthält einen Season Pass, zu dem neben der ersten großen Erweiterung auch ein weiterer geplanter Story-DLC gehört.

Für Besitzer der Standard- und Deluxe Edition stehen in den jeweiligen Stores Upgrade-Pakete zur Verfügung. Ein Upgrade kann sich vor allem für Spieler lohnen, die bereits wissen, dass sie auch die zweite Erweiterung spielen möchten. Wer ausschließlich an Cost of Hope interessiert ist, fährt mit dem einzelnen DLC zunächst günstiger.

Wann erscheint das kostenlose Update 2.0?

GSC Game World veröffentlicht Update 2.0 ebenfalls am 20. August 2026. Das Studio spricht davon, dass der Patch gemeinsam mit Cost of Hope erscheint. Eine separat ausgewiesene Uhrzeit für das Update wurde bislang jedoch nicht genannt.

Es liegt daher nahe, dass Update 2.0 ebenfalls gegen 15 Uhr verfügbar wird. Je nach Plattform, Zertifizierung und Verteilung über die jeweiligen Server kann die tatsächliche Freischaltung allerdings geringfügig abweichen.

Wichtig: Update 2.0 ist für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos. Der Kauf von Cost of Hope ist nicht erforderlich, um das Engine-Upgrade und die allgemeinen Verbesserungen zu erhalten.

Was bringt Update 2.0 für Stalker 2?

Die größte technische Änderung ist der Wechsel auf Unreal Engine 5.5.4. „Stalker 2“ wurde ursprünglich auf Basis einer älteren Version der Unreal Engine 5 veröffentlicht. Mit dem Upgrade möchte GSC Game World vor allem Stabilität und Performance verbessern und gleichzeitig neue technische Werkzeuge für die Weiterentwicklung der Zone nutzen.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Bereiche des Spiels überarbeitet. Dazu zählen unter anderem:

weitere Verbesserungen am A-Life-System

überarbeitete Beleuchtung und Schatten

angepasste Vegetation und Umgebungsdarstellung

ein neuer Nebel als Wettereffekt

neue Waffen

Ferngläser

Verbesserungen an NPCs und Gegnern

zusätzliche Optimierungen

verschiedene Anpassungen an Benutzeroberfläche und Spielsystemen

Wie groß der Download ausfällt und welche Änderungen es letztlich in die finalen Patch Notes schaffen, dürfte GSC Game World spätestens zum Release bekannt geben. Aufgrund des Engine-Wechsels ist allerdings mit einem umfangreichen Update zu rechnen.

Was bietet die Erweiterung Cost of Hope?

Cost of Hope erzählt eine neue Geschichte, die parallel zu den Ereignissen des Hauptspiels verläuft. Skif empfängt ein rätselhaftes Signal auf seinem PDA und wird dadurch in den zunehmend eskalierenden Konflikt zwischen den beiden bekannten Fraktionen Duty und Freedom hineingezogen.

Duty betrachtet die Zone als Gefahr, die kontrolliert oder vollständig vernichtet werden muss. Freedom sieht in ihr dagegen einen Ort, der nicht eingeschränkt und der Menschheit zugänglich gemacht werden sollte. Die fragile Balance zwischen beiden Lagern gerät in der Erweiterung ins Wanken.

GSC Game World verspricht eine nichtlineare Handlung, in der Entscheidungen die weitere Entwicklung der Zone beeinflussen. Hinzu kommen neue Figuren, Gegner, Waffen, Ausrüstungsgegenstände, Mutanten und Anomalien.

Welche neuen Gebiete gibt es?

Mit Cost of Hope werden zwei große Regionen zugänglich:

der Iron Forest

das Kernkraftwerk Tschernobyl

Beide Gebiete erhalten eigene Anlaufpunkte, Missionen, Nebenaktivitäten und Geheimnisse. Vor allem das Kernkraftwerk spielt innerhalb der Stalker-Reihe eine besondere Rolle, war in „Heart of Chornobyl“ bislang aber nicht regulär zugänglich.

Laut GSC Game World soll die Erweiterung mehrere Dutzend Stunden Spielzeit bieten. Wer alle Nebenaufgaben erledigt und die neuen Gebiete gründlich durchsucht, dürfte entsprechend länger beschäftigt sein.

Muss für Cost of Hope ein neues Spiel gestartet werden?

Die Geschichte der Erweiterung wird über ein geheimnisvolles PDA-Signal eingeleitet und läuft parallel zur Hauptkampagne. Ein komplett neuer Spieldurchgang soll daher nicht grundsätzlich erforderlich sein.

Noch nicht abschließend geklärt ist allerdings, ob Spieler einen bestimmten Punkt der Hauptgeschichte erreicht haben müssen, bevor das Signal ausgelöst wird. GSC Game World dürfte die genauen Voraussetzungen spätestens mit den finalen Release-Hinweisen erläutern.

„Stalker 2: Cost of Hope“ erscheint am 20. August 2026 um 15 Uhr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Zur gleichen Zeit wird voraussichtlich das kostenlose Update 2.0 mit dem Wechsel auf Unreal Engine 5.5.4 bereitgestellt.

Steigt ihr direkt zum Release wieder in die Zone ein, oder wartet ihr zunächst ab, wie sich das Engine-Upgrade auf Performance und Stabilität auswirkt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.