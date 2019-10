Diablo 4 - Gerüchte um Ankündigung auf BlizzCon 2019 verdichten sich, Remaster von Teil 2 auf dem Weg?

Am 01. November lädt Blizzard Entertainment zur alljährlichen Hausmesse ins US-amerikanische Anaheim. Dann ist abermals mit einigen Neuankündigungen zu rechnen. Aktuellen Gerüchten zufolge soll im Rahmen der BlizzCon 2019 sogar Diablo 4 angekündigt werden.

Diablo 4 Blizzard leakt neuen Teil vermeintlich selbst

Bereits im vergangenen Jahr hatte Blizzard einige Neuankündigungen im Schlepptau, doch Fans der „Diablo“-Reihe wurden enttäuscht. Statt den vierten Teil gab es mit Diablo: Immortal einen Mobile-Ableger.

In diesem Jahr soll es aber endlich soweit sein. Laut Overwatch-Spieler und Leaker Metro wird Blizzard am 01. November nicht nur ein „Diablo 2: Remastered“ sondern sogar endlich auch „Diablo 4“ ankündigen.

Eine Angabe zu den Quellen macht Metro jedoch nicht, im vergangenen Jahr hatte er im Vorfeld allerdings bereits die neue „Overwatch“-Heldin Ashe geleakt, bevor sie offiziell angekündigt wurde.

BlizzCon 2019 new Diablo 4 leaks in Germany.



If this is true, information about previously leaked Overwatch 2 may be correct. pic.twitter.com/J3cmfciGNt