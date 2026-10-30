Passend zum Halloween-Wochenende schickt Konami ein umfangreiches Update für Silent Hill: Townfall ins Rennen. Patch 1.6.0 ist seit dem 28. Oktober 2026 für PS5, Steam und den Epic Games Store verfügbar und ergänzt den psychologischen Horror um den neuen Schwierigkeitsgrad Schwer.

Silent Hill: Townfall erschien am 24. September 2026 und führt Protagonist Simon Ordell auf die abgelegene schottische Insel St. Amelia. In der Ego-Perspektive erkundet ihr den verlassenen Ort, löst erzählerisch eingebundene Rätsel und versucht, gefährlichen Kreaturen durch Kämpfe, Ablenkungen oder vorsichtiges Schleichen zu entkommen.

Neuer Schwierigkeitsgrad verändert die Balance

Mit Schwer erhalten erfahrene Fans eine zusätzliche Option zwischen den bisherigen Einstellungen. Screen Burn Interactive hat für die Einführung allerdings nicht nur einen einzelnen Modus ergänzt, sondern die Balance über sämtliche Schwierigkeitsgrade hinweg angepasst. Laut den offiziellen Patchnotes soll dadurch eine gleichmäßigere Schwierigkeitskurve entstehen.

Die vollständigen Gameplay-Änderungen von Update 1.6.0 umfassen:

Der neue Schwierigkeitsgrad Schwer wurde hinzugefügt.

Alle Schwierigkeitsgrade wurden neu ausbalanciert, um eine gleichmäßigere Abstufung zu ermöglichen.

Die Menge verfügbarer Ressourcen wurde in bestimmten Spielabschnitten angepasst.

Simons aktuelle Position ist nun auf allen Schwierigkeitsgraden auf der Karte sichtbar.

Die Empfindlichkeit des Gehörs von Gegnern skaliert jetzt mit dem gewählten Schwierigkeitsgrad.

Die verringerte Angriffsstärke von The Weight gilt fortan ausschließlich im Story-Modus.

Gerade die Anpassung an The Weight dürfte für Diskussionen sorgen. Mit dem Update vom 8. Oktober 2026 hatte Screen Burn die Kreatur deutlich überarbeitet. Ihr Suchverhalten wurde angepasst, damit sie nicht länger übermäßig lange vor wichtigen Zielen wartet oder Simon zu aggressiv verfolgt. Außerdem verursachten ihre Greifattacken im Story-Modus und auf Normal nur noch hohen Schaden anstelle eines sofortigen Todes.

Patch 1.6.0 nimmt einen Teil dieser Entschärfung zurück. Die reduzierte Angriffsstärke bleibt nur im Story-Modus aktiv, während höhere Einstellungen die Kreatur wieder gefährlicher machen. Damit trennt das Studio stärker zwischen einer zugänglicheren Handlungserfahrung und anspruchsvolleren Durchläufen.

Mehr Hilfen, bessere Barrierefreiheit und DLSS auf dem PC

Neben der neuen Herausforderung verbessert das Update die Benutzeroberfläche und mehrere Hilfestellungen. Wer direkt beim ersten Durchgang den Albtraum-Modus auswählt, erhält nun eine zusätzliche Warnung. Überarbeitete Beschreibungen sollen außerdem deutlicher vermitteln, wie sich die einzelnen Schwierigkeitsgrade voneinander unterscheiden.

Diese weiteren Änderungen sind in Patch 1.6.0 enthalten:

Beim Start eines ersten Durchgangs auf Albtraum erscheint ein Warnhinweis.

Die Beschreibungen der Schwierigkeitsgrade erklären ihre Unterschiede präziser.

Die Statusbeleuchtung von Ventilen wurde für Menschen mit Farbsehschwäche verbessert.

Zusätzliche Gameplay-Hinweise und Tutorials wurden eingebaut.

Bestimmte Rätselhinweise und Gegenstandsbeschreibungen wurden verständlicher formuliert.

Das Optionsmenü wurde neu strukturiert und trennt die verschiedenen Einstellungskategorien deutlicher.

Die Bezeichnung für die Tastenbelegung wurde geändert, um klarzustellen, dass sich auch Maus und Tastatur anpassen lassen.

Auf dem PC steht nun Nvidia DLSS Ray Reconstruction zur Verfügung.

Weitere allgemeine Verbesserungen und nicht näher bezeichnete Fehlerbehebungen wurden vorgenommen.

Die installierte Fassung wird im Hauptmenü unten rechts angezeigt. Auf Steam und im Epic Games Store lautet die aktuelle Versionsnummer v1.6.155963, während auf der PS5 v1.6.156035 installiert sein sollte. Damit liefert Konami wenige Tage vor Halloween einen guten Anlass, erneut in den Nebel von St. Amelia zurückzukehren.

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