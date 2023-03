Shaman King Flowers – TV-Start der Anime-Serie steht!

Das Remake zu Shaman King ist eine Netflix-Serie, die das Medium Yo Asakura auf seiner Reise begleitet, zum König der Schamanen zu werden. Mithilfe deines Schutzgeistes Amidamaru bestreitet er zahlreiche Kämpfe, unter anderem gegen seinen Zwillingsbruder Hao.

Nun startet das Sequel zu Shaman King, in der die nächste Generation im Mittelpunkt steht. Die Macher hinter Shaman King Flowers enthüllen nicht nur, welche Charaktere eine Rolle in der Anime-Serie spielen werden, sondern auch, wann der Anime an den Start geht.

Shaman King Flowers: TV-Start in Japan im nächsten Jahr

Mit einem ersten Teaser-Trailer wird enthüllt, welche Synchronsprecher*innen in die Rollen der Figuren schlüpfen:

Yoko Hikasa als Hana Asakura

Katsuyuki als Amidamaru

Sumire Uesaka als Alumi Niumbirch

Shun Hore als Yohane Asakura

Michiko Kaiden als Gakko Ibuki

Romi Park als Tao Men

Wann gibt es die Anime-Serie zu sehen? Der Anime soll ab Januar 2024 auf TV Tokyo laufen. Das bedeutet, dass der Anime zunächst einmal nur in Japan zu sehen ist. Wann „Shaman King Flowers“ nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt.

Außerdem bekommt der Anime ein Key Visual spendiert, auf dem Hana auf einem Grabstein hockt. Amidamaru sitzt auf seiner Schulter, während die anderen Charaktere um ihn herum verteilt sind.

© Shueisha, Kodansha

Worum geht es? „Shaman King Flowers“ spielt 14 Jahre nach den Geschehnissen von „Shaman King“. Yo und Anna Asakura haben einen gemeinsamen Sohn namens Hana. Er ist den drögen Alltag leid und will allen beweisen, was für ein Talent als Schamane in ihm steckt.

Eines Tages taucht plötzlich Yohane auf, der vom anderen Zweig der Asakusa-Familie abstammt. Sein Ziel ist es, Hana zu töten. Somit können wir uns auf spannende Kämpfe und mehr gefasst machen.