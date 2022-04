Fans der Shaman King Manga-Kultreihe von Hiroyuki Takei dürfen sich schon bald auf Nachschub freuen: 20 Jahre nach der ersten Adaption feierte letztes Jahr eine Neuauflage bei Netflix Premiere. Jetzt ist die Anime-Serie nach 52 Folgen zu Ende gegangen.

Mit der japanischen Erstausstrahlung der finalen Folge bestätigt das Studio gleichzeitig, dass es schon bald eine Nachfolgeserie geben wird. Derweil müssen deutsche Fans weiterhin auf den letzten Teil der Anime-Serie auf dem Streamingdienst warten.

Erster Teaser-Trailer zum Shaman King-Sequel

Der Nachfolge-Manga „Shaman King Flowers“ um Hana ist zwischen 2012 und 2014 beim Verlag Jump X erschienen und dürfte als Vorlage für die neu angekündigte Anime-Serie dienen. Im Zentrum steht diesmal Hana, der Sohn von Yoh und Anna und Erbe des Schutzgeistes Amidamaru, aber auch neue Charaktere soll es geben. Weitere Details zur Sequel Anime-Serie wurden jedoch noch nicht verraten.

Hier könnt ihr bereits einen ersten Teaser-Trailer zum Sequel sehen:

Worum geht es in Shaman King?

Die Netflix-Serie „Shaman King“ nach dem gleichnamigen Manga wird von Regisseur Jouji Furuta („The Seven Deadly Sins“) , Drehbuchautor Shoji Yonemura („Pokémon“-Franchise) und Designer Satohiko Sano („Talentless Nana“) für das Studio Bridge gestaltet und umfasst 52 Episoden. Die passende Musik liefert Yuki Hayashi („My Hero Academia“).

Im Zentrum steht das Medium Yo Asakura, der das Kampfturnier zum König der Schamanen mithilfe seines Schutzgeists Amidaru gewinnen möchte.

Um das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod aufrechtzuerhalten, finden alle 500 Jahre ein solches Turnier statt, um den nächsten allmächtigen Schamanenkönig zu bestimmen. Doch Yosn Vorhaben erweist sich als nicht ganz so einfach, wie er gedacht hatte, denn schließlich sind neben all den anderen Teilnehmern vor allem sein Zwillingsbruder Hao mit im Rennen, der ihm jede Menge Steine in den Weg legt.

In Deutschland sind bislang erst 38 Episoden in zwei Teilen veröffentlicht worden, der dritte und letzte Teil feierte kürzlich in Japan Premiere – wann die ausstehenden Folgen auch hierzulande an den Start gehen werden, steht noch aus.

Das Original Manga erschien zwischen 1998 und 2004 mit insgesamt 35 Ausgaben und wurde erstmals 2001 von Seiji Mizushima als erste Anime-Serie verfilmt. Inzwischen umfasst das erfolgreiche Franchise eine Fülle an Spin-offs, Comics und Serien wie Filme bis hin zu Videospielen.