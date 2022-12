Im Frühjahr kündigt sich ein neuer Survival-Horror in den Kinos an: 65 kommt am 9. März 2023 in die Kinos und zeigt den ehemaligen Sith-Lord Adam Driver im Kampf gegen Dinosaurier. Einen ersten Trailer gibt es hier zu sehen:

Worum geht es in 65?

Der neue Kinofilm mit Science-Fiction- und Horror-Elementen stammt von den A Quiet Place-Autoren Scott Beck und Bryan Woods, die hier auch die Regie führen werden. Produziert wird der Streifen von niemand geringerem als Sam Raimi, Regisseur von „Tanz der Teufel“ und den „Spider-Man“-Kultfilmen mit Tobey Maguire.

Die Handlung folgt einem Pilot (Adam Driver), der gemeinsam mit einem Mädchen (Ariana Greenblatt) in den Weiten des Weltalls unterwegs ist, als technische Probleme an seinem Raumschiff ihn zu einer Bruchlandung auf einem fremden Planeten zwingen. In einer menschenfeindlichen Umgebung versuchen die beiden Gestrandeten zu Überleben – schon bald wird ihnen bewusst, dass sie nicht allein auf dem Planeten sind.

Scheinbar handelt es sich dabei um eine prähistorische Version der Erde, wodurch die beiden knapp 65 Millionen Jahre in die Vergangenheit gereist sind. Schon bald begegnen sie angriffslustigen Dinosauriern, die Jagd auf die beiden machen. Mit einem modernen Waffenarsenal versuchen sie sich zu verteidigen.

Ob es ihnen gelingen wird, könnt ihr im Frühjahr in den Kinos sehen. Das Filmprojekt wurde bis zum jetzt veröffentlichen Trailer geheim gehalten. Sobald es mehr Details gibt, werden wir auch auf dem Laufenden halten.