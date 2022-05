Schleifsteine herstellen & Fundorte in V Rising – Guide

Ohne einen Schleifstein (Whetstone) werdet ihr in dem Survival-Titel V Rising nicht weit kommen. Nicht umsonst handelt es sich dabei um einen besonders wichtigen Gegenstand, den ihr jederzeit in eurer Tasche haben solltet. Doch erst einmal sollte man wissen, wie man diesen herstellt oder zumindest, wo Schleifsteine in der Spielwelt zu finden sind.

V Rising – Fundorte der Schleifsteine

Beginnen wir mit den verschiedenen Fundorten von Schleifsteinen in „V Rising“. Wir empfehlen euch, die Karte in der Wolfsgestalt zu erkunden. Bei den gelb-markierten Zonen befinden sich unter anderem Banditenlager. Hier findet ihr besonders häufig die gesuchten Schleifsteine.

Fahrt am besten mit eurer Maus über diese Zonen, um euch die dort verfügbaren Items anzeigen zu lassen. In einem dieser Lager angekommen, solltet ihr Ausschaut nach Truhen oder anderen Behältern halten. Darin befindet sich meist ein solcher Schleifstein.

Ist euer Charakter zu Beginn von „ V Rising“ noch recht schwach, empfiehlt sich die Suche der Schleifsteine. Habt ihr Gegenstandsstufe 27 erreicht, könntet ihr euch auch endlich an das Craften der Steine machen.

Herstellung von Schleifsteinen

Als zweite Möglichkeit lassen sich in „V Rising“ Schleifsteine herstellen. Als Grundvoraussetzung und um das entsprechende Rezept zu erhalten, müsst ihr im Vorfeld aber erst einmal den Waffenschmied Grayson besiegen. Erst dann wird die Herstellung von Schleifsteinen freigeschaltet.

Der gesuchte Gegner befindet sich in der Banditen-Waffenkammer im Farbane-Wald. Schaut euch die markierte Stelle auf unserer Karte an:

© Stunlock Studios/PlayCentral.de © Stunlock Studios/PlayCentral.de

Schleifsteine herstellen: Schmelzofen bauen

Nun, da ihr das Rezept für Schleifsteine freigeschaltet habt, solltet ihr in eurer Burg einen Schmelzofen bauen. Hierfür benötigt ihr insgesamt satte 480 Steine und 60 Kupfererz. Außerdem solltet ihr in das Gebräu 12x Steinstaub und 1x Kupferbarren hineinwerfen. Nach rund einer Minute erhaltet ihr endlich den gewünschten Schleifstein.

Schmelzofen craften:

480x Steine

60x Kupfererz

12x Steinstaub

1x Kupferbarren

Wie ihr Steinstaub erhaltet und an welchen Fundorten es Kupfer gibt, erklären wir euch in diesem Guide.

Weitere Guides zu „V Rising“ findet ihr auf unserer Themenseite zu dem Survival-Titel.