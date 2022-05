Vor etwa einem Monat, im April 2022, wurde nach über 30 Jahren Return to Monkey Island, ein neuer Teil der „Monkey Island“-Reihe, angekündigt. Dazu kehrt Ron Gilbert zum Entwicklerstudio zurück und kümmert sich selbst um den neuen Titel. Kurz darauf sind erste Screenshots aufgetaucht und zeigen ein sehr ungewohntes Bild: Ein deutlich veränderter, neuerer Grafikstil.

Dass scheinbar nicht die vertraute Pixelgrafik für das Spiel verwendet wurde, stieß vielen Fans der Reihe sauer auf. Jetzt hat sich Ron Gilbert in seinem Blog unter anderem zur Reaktion der Fans geäußert.

Gilbert enttäuscht von Reaktionen der Fans zum Grafikstil

Schon kurz nachdem die Screenshots zum Spiel aufgetaucht sind, war der Trubel um den Grafikstil groß. Viele freuten sich einfach nur auf das Spiel. Andere wiederum entrüsteten sich darüber, dass der neue Titel der Reihe in ungewohntem Glanz erscheint. Ron Gilbert selbst ist enttäuscht von der Reaktion der Fans:

„Es ist ironisch, dass die Leute, die nicht wollen, dass ich das Spiel mache, das ich machen will, einige der Hardcore-Fans von Monkey Island sind. Und das ist es, was mich bei all den Kommentaren traurig macht.“

Die Fans haben sich wahrscheinlich gewünscht, in der Zeit zurückreisen zu können und mit dem neuen Teil der Reihe den alten Flair zu erleben. Da ihnen diese nostalgische Reise nun verwehrt bleibt, sind viele enttäuscht.

„Aber wenn ich ein weiteres Monkey Island machen würde…“

Vor neun Jahren hatte Gilbert schon einmal einen Eintrag in seinem Blog verfasst, in dem es darum ging, ob es einen weiteren „Monkey Island“-Teil geben wird. In den ersten beiden von insgesamt 17 Punkten konnte Gilbert nicht deutlicher zum Ausdruck bringen, dass es keinen weiteren Teil geben wird.

Die restlichen 15 Aussagen allerdings folgten auf den Satz: „Aber wenn ich ein weiteres Monkey Island machen würde…“. In seinem letzten Punkt stellte Gilbert damals schon fest:

„Das Spiel wäre das Spiel, das ich machen wollte. Ich will nicht unter dem Druck stehen, das Spiel zu machen, das ihr von mir wollt. […] Ich würde Dinge zeigen, die mich aufgeregt oder amüsiert haben. Wenn ihr mich das machen lasst, werdet ihr das Spiel lieben. Das verspreche ich.”

Und Ron Gilbert macht gerade genau das: Das Spiel, dass er sich vorstellt. Er hatte Sorge, dass Disney bei seinem Vorhaben so nicht mitspielen würde, aber das Unternehmen ließ sich auf seine Vorstellungen ein. Und die noch skeptischen Fans wird er bestimmt auch überzeugen können.

