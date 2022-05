Resident Evil: Trailer 2 überrascht mit Monstern aus dem Spiel

Vor wenigen Tagen erschien der allererste Trailer zur neuen Netflix-Serie, die das Franchise Resident Evil innerhalb einer neuen Realfilmserie aufgreift.

Im Mittelpunkt stehen Oberbösewicht Albert Wesker, der von Lance Reddick („John Wick“) verkörpert wird und die Schwestern Jade Wesker (gespielt von Ella Balinska) und Billie Wesker. Die Wesker-Schwestern ziehen nach New Raccoon City, wo die Ereignisse ähnlich wie in der Videospielvorlage ihren Lauf nehmen.

Doch die Serie verfügt über zwei Handlungsstränge, wovon eine in 2026 spielt und die andere zehn Jahre später in der Zukunft, also in 2036.

In der Zukunft kam es bereits durch den T-Virus zu einem weltweiten Kataklysmus, der den Großteil der Menschen das Leben kostete. Die wenigen Überlebenden, 15 Millionen Menschen an der Zahl, stehen den 6 Milliarden Monstern gegenüber. Darunter die erwachsene Jade Wesker, die ums Überleben kämpft.

Was zeigt der 2. Trailer von Resident Evil?

Ein wenig überraschend haben die Verantwortlichen der Serie einen 2. Trailer veröffentlicht, der nur kurze Zeit nach dem ersten erschienen ist. Der Trailer der Netflix-Serie gibt weitere Einblicke in die Serie.

Zu sehen sind im Gegensatz zum ersten Trailer, der mit ziemlich vielen Dislikes auf YouTube bewertet wurde, eine ganze Menge an finsteren Kreaturen.

Darunter eine übergroße Spinne, die wir unter anderem aus der Kanalisation von Resident Evil (1996) kennen, die uns in der Nähe des rollenden Megasteins begegnet.

Aber auch die gefürchteten Licker aus Resident Evil 2 sind zu sehen, genauso wie die Sandwürmer, denen viele von euch sicherlich noch vom Friedhof kennen dürften, den wir in Resident Evil 3 erkundet haben.

Insgesamt gibt es also viele monströse Anleihen an die Videospiele, doch die Originalgeschichte rund um New Raccoon City, Jade Wesker und dem parallelen Handlungsstrang muss erst einmal überzeugen. Bis zum Start der Serie dürften die Fans der Videospiele wohl die größten Kritiker bleiben.

Aber was meint ihr? Könnte die Netflix-Serie etwas werden? Oder kann so eine Serie nicht mit den originalen Medien mithalten?

„Resident Evil“ startet am 14. Juli 2022 exklusiv auf Netflix mit 8 Episoden in der 1. Staffel.