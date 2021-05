Resident Evil 8: Vorlage und Inspiration für Schloss Dimitrescu gefunden?

In Resident Evil 8 gibt es das Schloss Dimitrescu, in dem wir einen größeren Teil der Spielzeit verbringen. Der eine oder die andere wird sich wahrscheinlich bereits an dem beeindruckenden Schauplatz erfreut haben. Denn wie schön und schaurig das ominöse „Village“ auch sein mag, spätestens auf Schloss Dimitrescu kommen wir nicht mehr aus dem Staunen heraus.

So gibt es nicht nur die Haupthalle mit dem gigantischen Kronleuchter, die uns mit ihrem bloßen Antlitz dem Atem raubt. Auch diverse Nebenräume wie zum Beispiel der Konzertsaal haben es in sich.

Aber wie gelang es Capcom, eine solch lebendige und glaubwürdige Szenerie zu erschaffen?

Resident Evil 8: Inspiration für Schloss Dimitrescu

Das Entwicklerstudio ließ sich von den unterschiedlichsten Quellen inspirieren. Sie haben bereits einen umfangreichen Einblick gewährt, welche Vorlagen für die Dame des Hauses, Lady Alcina Dimitrescu, herhielten durften. Aber wie genau verhält es sich mit dem Schloss? Welches Schloss dient Schloss Dimitrescu als Vorlage?

Tatsächlich scheinen sie sich an alte, europäische Schlösser orientiert zu haben – wie man es am Ende auch annehmen würde. Redditor Smooth_Skin_Operator, der laut eigenen Aussagen aus Rumänien stammt, musste unbedingt den Vergleich aufstellen. Und so scheint sich Schloss Dimitrescu wohl an Schloss Peleș anzulehnen. Seine Vergleichsbilder sind relativ aussagekräftig, die wir hier für euch eingebunden haben:

Dabei ist Schloss Peleș gar nicht mal so alt. Es wurde zwischen 1873 und 1883 von König Carol I. von Rumänien gebaut, während einige Bauarbeiten wie der Hauptturm erst später bis zum Jahre 1914 fertiggestellt wurden. Insgesamt wurde also rund 40 Jahre an dem Schloss gewerkelt, bis es schließlich fertiggestellt war. Tatsächlich erinnert Schloss Peleș ein wenig an Burg Hohenzollern und es ist spannend zu sehen, wie die Entwickler*innen diese authentische Kulisse einfangen konnten.

Am Ende ist es nur schade, dass wir gefühlt zu wenig Spielzeit auf Schloss Dimitrescu verbringen, wie wir uns in der PlayCentral-Redaktion einig sind. Für viele gilt das Schloss aktuell als der schönste Schauplatz, der je in einem „Resident Evil“ zu sehen war. Und was meint ihr dazu? Hat euch das Schloss gefallen?