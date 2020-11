PS5: Verpackungen der Konsole werden auf eBay für hunderte Euros angeboten

Wir haben in unserem Beitrag zu Bot-Käufern und sogenannten Scalpern bereits darüber berichtet, wie die PS5 in den vergangenen Wochen ehrlichen Kunden wortwörtlich vor der Nase weggeschnappt wurde. Mittlerweile sind Auktionsplattformen wie eBay von PS5-Angeboten überschwemmt, bei denen deutlich erhöhte Preise verlangt worden.

Hunderte Euro für einen PS5-Karton?

Aber wer nun denkt, dass damit bereits die Spitze der Unverschämtheit erreicht wurde, der täuscht sich gewaltig. Denn offensichtlich kennt die Gier einiger Menschen überhaupt keine Grenzen. Schließlich werden auf eBay und Co. nicht nur PS5-Konsolen, sondern sogar lediglich die Verpackung der Spielekonsole angeboten. Meist wird in solchen Angeboten nur zwischen den Zeilen oder überhaupt nicht darauf hingewiesen, dass lediglich der Karton der PlayStation 5 verkauft wird.

© eBay

Teilweise wird die Verpackung in einigen Fällen sogar für mehrere hundert Euro angeboten. Täglich kommen neue Auktionen hinzu, bei denen die Verkäufer klarer ausweisen, auf was geboten wird und andere dies entweder gar nicht oder nur in der Beschreibung klarstellen.

Haltet euch von unseriösen Angeboten fern!

Wir möchten an dieser Stelle gerne noch einmal drauf hinweisen, dass ihr die PS5 am besten überhaupt nicht auf Plattformen wie eBay und Co. für einen viel höheren Preis kaufen solltet. Wenn ihr aber unbedingt eine PS5-Konsole kaufen möchtet, solltet ihr das jeweilige Angebot unbedingt ganz genau begutachten und am besten noch einmal eine weitere Person darüber schauen lassen.

Zwar ist der Nachschub an neuen Konsolen für dieses Jahr bei den verschiedenen Onlinehändlern wohl vollkommen erschöpft, trotzdem solltet ihr besser auf weiteres Kontingent warten und die PS5 zum aktuellen Verkaufspreis von 499 Euro erwerben. In diesem Fall spart ihr nicht nur Geld, sondern unterstützt zudem auch keine unverschämten Betrüger, die durch die Unwissenheit vieler Käufer Profit machen.