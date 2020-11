PS4-Spielstände auf die PS5 übertragen und umgekehrt – So geht’s!

PS5-Besitzer haben mit der Next-Gen-Konsole die Möglichkeit der Abwärtskompatibilität und können ihre geliebten PS4-Spiele somit auch auf der PlayStation 5 zocken. Doch wie sieht es mit den alten Spielständen aus? Wie können meine Spieldaten auf die PS5 übertragen werden? Wir verraten es euch!

PS4-Spielstände auf die PS5 übertragen

Im Grunde kann die Übertragung auf drei verschiedene Weisen verlaufen. Für alle drei Möglichkeiten müsst ihr in den Einstellungen auf Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen unter PS4 (2. Menüpunkt) zugreifen. Danach könnt ihr zwischen folgenden Optionen wählen:

Via direkter LAN/WLAN-Verbindung: Hierfür müssen sich eure angeschaltete PS4- und PS5-Konsole lediglich im selben Netzwerk befinden. Diese Form der Datenübertragung steht euch gleich zur Ersteinrichtung eurer PlayStation 5 zur Verfügung, kann später aber erneut über Einstellungen > System > Systemsoftware > Datenübertragung mit Fortfahren gestartet werden.

Auf diese Weise könnt ihr gleich zu Beginn all eure Daten übertragen inklusive Savegames und abwärtskompatible Spiele. © SIE/PlayCentral

Via USB-Übertragung : Eine altbewährte Möglichkeit ist auch das Laden eurer PS4-Spielstände auf eine externe Festplatte oder einen USB-Stick. Habt ihr eure Daten draufgepackt, klemmt ihr das USB-Speichergerät einfach an eure PS5 und übertragt die Spieldaten in den genannten Einstellungen unter USB-Laufwerk auf die Next-Gen-Konsole.

: Eine altbewährte Möglichkeit ist auch das Laden eurer PS4-Spielstände auf eine externe Festplatte oder einen USB-Stick. Habt ihr eure Daten draufgepackt, klemmt ihr das USB-Speichergerät einfach an eure PS5 und übertragt die Spieldaten in den genannten Einstellungen unter auf die Next-Gen-Konsole. Via Cloud-Speicher: Für diese Methode benötigt ihr zunächst eine kostenpflichtige PS Plus-Mitgliedschaft. Denn nur mit dem Premium-Abo könnt ihr auf alle Online-Funktionen wie dem 100GB großen Cloud-Speicher zugreifen. Die Übertragung startet ihr in den beschriebenen Einstellungen eurer PS5 unter Cloud-Speicher. Zuvor müsst ihr natürlich die Daten auf eurer PS4 in die Cloud hochladen, den Auto-Upload aktiviert haben oder die Konsolen dauerhaft synchronisieren.

Über diesen Menüpunkt könnt ihr die Datenübertragung vornehmen, doch Vorsicht: Nicht alle Entwickler bieten diese Möglichkeit für ihre Spiele an. © SIE/PlayCentral

Spieldaten von der PS5 auf die PS4 nur für PS Plus-Abonnenten

Umgekehrt wird der Transfer von Sony künftig etwas eingeschränkt, denn die Übertragung von PlayStation 5-Daten auf die PS4 kann allein von PS Plus-Mitgliedern via Cloud-Save durchgeführt werden. Sony hat auf der Next-Gen-Konsole eine kleine Paywall eingeführt, die die Übertragung via USB nicht mehr erlaubt.

Hinweis: Für das Kopieren der Daten ist demnach in jedem Fall eine Internetverbindung und damit der Online-Zugang durch PlayStation Plus erforderlich.

Wie funktioniert die Übertragung? Besitzt ihr PS Plus, funktioniert das Kopieren der Spielstände schlussendlich genau so wie von PlayStation 4 auf die Next-Gen-Konsole, indem ihr die Daten entweder über Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen der PS5 (1. Menüpunkt) unter Cloud-Speicher übertragt oder die Daten generell online synchronisiert. Die Savegame-Übertragung via externem Speichermedium fällt hierbei weg.

Save-Games der PS5 können nur noch via Online-Verbindung und aktiver PS Plus-Mitgliedschaft transferiert werden. © SIE/PlayCentral