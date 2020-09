PS5: Kann ich Speicherstände von der PS4 auf die PS5 kopieren?

Wie reibungslos der Übergang von der PS4 auf die PS5 ablaufen wird, muss sich wohl erst noch zeigen. Insbesondere in Hinsicht auf die Abwärtskompatibilität gibt es noch offene Fragen.

Heute wissen wir, dass bis zu 99 Prozent aller PlayStation 4-Games auf der PlayStation 5 spielbar sein sollen, wenn auch nicht direkt von Anfang an. PS1-, PS2- oder PS3-Disks könnt ihr hingegen nicht in die PS5 schieben und abspielen.

Aber wie verhält es sich eigentlich mit den Speicherständen, die wir uns teilweise mühselig und lang in den letzten 7 Jahren erarbeitet haben? Können diese dann einfach auf die PS5 kopiert werden?

Kann ich Speicherstände von der PS4 auf die PS5 kopieren? Es ist kompliziert

Es gibt diesbezüglich kein klares Ja oder Nein, denn das wird ersten Hinweisen zur Folge von den einzelnen Games abhängig sein. Es gibt bereits erste Studios, die bestätigt haben, dass es nicht möglich sein wird, Savegames von der PS4 auf die PS5 zu laden, und es gibt Studios, die ein positives Zeichen gegeben haben.

Dazu zählt unter anderem das RGG Studio, das in einem Statement erklärt, wie Yakuza: Like a Dragon auf der PS5 spielbar sein wird. Ab dem 2. März 2021 könne man die PS4-Disk ganz einfach in die PS5 schieben und los geht der Yakuza-Spaß auf der Next-Gen-Konsole. Doch die Speicherdaten können laut Aussagen der Entwickler nicht transferiert werden.

Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es schon jetzt ein Studio, das einen möglichen Transfer der Daten bestätigt hat. James Stevenson von Insomniac Games hat in einer Antwort auf Twitter die nötige Antwort gegeben.

Bei Spider-Man: Miles Morales könnt ihr einen Spielstand auf der PS4 erspielen und diesen dann, wann ihr möchtet, auf die PS5 kopieren. Denkbar ist außerdem, dass die PS5-Speicherstände dann wieder zurück zur PS4 geschickt werden, da sie wohl einfach kompatibel sind.

Wichtig: Bei Marvel’s Spider-Man von Insomniac ist dies jedoch nicht möglich! Wisset jedoch, dass der ursprüngliche Ableger der Sonderedition „Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition“ im Paket beiliegt. So könnt ihr beide Teile auf der PS5 zocken.

Unklar bleibt weiterhin, wie es sich bei allen anderen Spielen verhält. Eine grobe Tendenz ist nicht ersichtlich. Wenn wir Pech haben, werden wir es bei jedem Spiel hinterfragen müssen. Doch vielleicht folgt ja sogar noch eine einheitliche Lösung seitens Sony? Wenn es hier etwas zu berichten gibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.

