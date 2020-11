PS5: Neues Kontingent gab es wohl schon um Mitternacht, komplett ausverkauft

Am heutigen Donnerstag erscheint die PS5 auch hierzulande offiziell, nachdem Spieler in den USA und weiteren Regionen der Welt schon am 12. November mit der PlayStation 5 versorgt worden sind. Wer bislang kein Glück hatte und deshalb weiterhin auf der Jagd nach einer der neuen Sony-Konsolen ist, der fiebert dem heutigen Launch-Tag entgegen. Schließlich haben bereits einige Händlern wie Otto bestätigt, dass es zur Mittagszeit neues Kontingent der PS5 geben wird.

Alert einstellen: Mit einem Klick auf die kleine, rote Glocke auf unserer Seite erhaltet ihr pünktlich zur Preorder-Freischaltung eine Benachrichtigung direkt auf euer Smartphone!

Neues Kontingent an PS5-Konsolen bei GameStop schon wieder vergriffen

Doch offensichtlich konnte die neue Sony-Konsole in einigen Onlineshops wie GameStop bereits um Mitternacht wieder bestellt werden. Das zur Verfügung stehende Kontingent war aber wohl nach kurzer Zeit völlig vergriffen. Am heutigen Donnerstag werden laut GameStop in deren Shop keine weiteren Konsolen verfügbar sein.

Ab morgen 00:00h gibt’s unter https://t.co/R7IVLh1XHa wieder #PS5 Konsolen zu reservieren (Lieferung bis spätestens 15.12.) 😍🎮 Schnell sein lohnt sich! Die Mengen sind begrenzt. Am 19.11. werden , außer den vorbestellten, keine weiteren PS5 Konsolen bei uns verfügbar sein. pic.twitter.com/l2yp57xdBJ — gamestopzingde (@gamestopzingde) November 18, 2020

Generell solltet ihr heute regelmäßig die verschiedenen Händlerseiten im Blick behalten und vor allem blitzschnell sein, wenn ihr in diesem Jahr noch eine eigene PS5 in euren Händlern halten möchtet. Hier und da werden im Laufe des Tages immer mal wieder einige Konsolen verfügbar sein.

