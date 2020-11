PS5: „80 Euro für ein Spiel sind fair“, so Sony-CEO

Vor einiger Zeit hagelte es Kritik seitens der PlayStation-Fangemeinde. Sony ließ bereits vor längerem verkünden, dass die Spiele auf der PS5 rund 80 Euro kosten werden. Damit ist der alte Preis von rund 70 Euro also Geschichte, der Preisanstieg beläuft sich auf rund 10 Euro.

In Großbritannien kosten die Games 70 britische Pfund, was wie wir wissen, hierzulande 79,99 Euro sind, zumindest was die Umrechnung der PS5-Games-Preise betrifft. Es gibt auch Spiele, die 59,99 Euro kosten wie Spider-Man: Miles Morales (was wir in diesem Beitrag kritisiert haben), aber die großen First-Party-Spiele kosten dann wirklich rund 80 Euro, zum Beispiel Demon’s Souls.

Nun hat sich der Sony-CEO Jim Ryan gegenüber Telegraph zu Wort gemeldet und sich dem Thema noch einmal angenommen.

PS5: Onlinehändler Otto bestätigt neues Kontingent zum Launch!

Jim Ryan verteidigt Preispolitik der Games

Der Telegraph fragt Jim Ryan also im aktuellen Interview, was er dazu sage und ob die Preise denn fair seien. Er antwortet auf die Frage:

„Ja, ja, das tue ich. Wenn man die von einem Videospiel wie Demon’s Souls gebotenen Stunden an Unterhaltung im Vergleich zu jeder anderen Form der Unterhaltung misst, ist das meiner Meinung nach ein sehr eindeutiger Vergleich.“

Da jüngst einige Insider-Infos via Bloomberg ans Tageslicht kamen, die von einer noch höheren Preisspanne berichteten, also noch höhere Standard-Preise für Games als 80 Euro, haken die Kollegen hier auch noch einmal nach. Ryan meint:

„Ich kann sagen, dass der Bericht, dass wir höhere Preise für First-Party-Spiele in Erwägung zogen, kategorisch falsch ist.“

Ob das nächste Spiel von Naughty Dog in die 80-Euro-Kategorie fällt, bleibt vorerst von Jim Ryan unbeantwortet. Er möchte an dieser Stelle keine Prognosen über etwas abgeben, das „in der Zukunft passieren könnte oder eben auch nicht“. Er bezieht seine Aussage also einzig und allein auf die Diskussion der höheren Preise, die im Rahmen des Startfensters, also zum Launch der Konsole geführt wurden.

Unbeantwortet bleibt also die Frage, ob die Spiele noch teuer werden könnten und wie viel beispielsweise der nächste Uncharted-Titel für die PS5 kosten könnte. Aber weiterer Anstieg in nächster Zeit erscheint doch sehr unwahrscheinlich, musste das Unternehmen schon für die neue 80-Euro-Grenze rege Kritik einstecken.

Unsere Erfahrungen mit der PS5: Ist die PlayStation 5 ihr Geld wert? – Test