PS Plus im Mai 2022 geleakt und freut euch auf AAA-Hit für PS5 und PS4

Wie immer zum Monatsende geht das Rätselraten um die neuen Spiele in Abo-Services wie PS Plus los. Jetzt wurde dank einem sehr sicheren Leak Nägeln mit Köpfen gemacht und bei PS Plus im Mai 2022 gibt es einen AAA-Knaller für PS5 und PS4.

Der Leak zeigt die drei kostenlosen Spiele für PS Plus im Mai 2022

Wie bereits in den letzten Monaten, hat wieder einmal der Leaker Billbil-kun auf der französischen Seite Dealabs zugeschlagen. Der User leakt immer kurz vor der eigentlichen Ankündigung ein vermeintliches PS Plus-Lineup. Dabei lag der Leaker bisher immer richtig, weshalb euch jetzt im Mai 2022 folgendes erwarten wird:

Das ist das vermeintliche PS Plus-Lineup im Mai 2022. ©Dealabs/Billbil-kun/EA/Gearbox/Focus Home Interactive

Das absolute Highlight in diesem Monat wird ein riesiger AAA-Titel, den wahrscheinlich einige von euch schon haben werden. Denn mit FIFA 22 kommt eins der meist verkauften Spiele 2021 in den Abo-Service. Glücklicherweise wird das Sportspiel direkt für beide Konsolen angeboten.

Neben dem Fußballspiel gibt es aber noch zwei weitere kleinere Spiele. Das erste ist das Rogue-like Curse of the Dead Gods, das dank der isometrischen Perspektive sehr an Hades erinnert. Den Abschluss macht das Koop-Spiel Tribes of Midgard, das eine Mischung aus Survival und Rogue-lite ist mit einem actionreichen Kampfsystem, das ihr mit bis zu vier Freunden zocken könnt. Passend dazu ist „Tribes of Midgard“ eins der ersten Spiele, das diese Woche das neue VRR-Feature auf der PS5 unterstützen wird.

Kann das Lineup wirklich stimmen? Es gibt bisher keinen Grund, um dem Leak nicht zu glauben. Dadurch, dass der Leaker bisher immer richtig lag, spricht sehr viel dafür, dass die Infos wieder stimmen werden.

Was wirklich stimmen wird, wissen wir aber schon bald. Denn wie immer wird das Lineup am letzten Mittwoch des Monats stattfinden. Das wäre jetzt der 27. April 2022. Bereits jetzt ist schon ein erster Bonus bekannt, der ebenfalls im Mai für alle mit PS Plus-Abo zur Verfügung stehen wird:

Bis zur offiziellen Ankündigung sind also nur noch wenige Tage. Bis dahin könnt ihr euch, wenn noch nicht geschehen, die April-Spiele sichern.