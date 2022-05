Polizisten erschießen Mann wegen geklauter Pokémon-Karten

Im US-Bundestaat Florida gab es vor einigen Tagen eine Schießerei, bei der ein Mann getötet und drei weitere Menschen verletzt wurden. Das Opfer und seine Komplizen hatten zuvor in einem Target Shop angeblich Pizza und Pokémon-Karten gestohlen. Aber was ist passiert, dass die Polizei geschossen hat?

Polizisten erschießen Ladendieb

An einem Mittwochabend fiel dem Angestellten eines Target Shops ein Auto mit teilweise abgeklebten und abmontierten Nummernschildern auf. Zwei Männer stiegen mit „Masken und Hoodies“ bekleidet aus dem Auto und betraten den Laden. Der Angestellte konnte die beiden angeblich dabei beobachten, wie diese Pizza und Pokémon-Karten in eine Tasche packten und ohne zu zahlen den Laden verließen.

Als die beiden Männer zusammen mit zwei weiteren Komplizen im Auto abhauen wollten, wurden sie noch auf dem Parkplatz von mehreren Polizeiwagen verfolgt. Als diese versuchten die Flüchtigen aufzuhalten, fielen Schüsse. Einer der Täter wurde darauf getroffen und erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Warum haben die Polizisten geschossen?

Diese Frage stellen sich wohl viele, zumal bis jetzt niemand beweisen kann, dass die Täter bewaffnet waren. Was genau zu der Schießerei geführt hat, ist unklar und wird auch in dem Bericht der beiden Polizisten nicht erwähnt. Das Präsidium und der Sheriff schweigen ebenfalls zu den Gründen. Es wäre nicht das erste Mal, dass in den USA unbegründete Waffengewalt von Polizisten ausgeht.

Streifschuss – Razer-Headset rettet Reddit-Nutzer das Leben

Der Sheriff und Vorgesetzte der beiden Polizisten beteuerte gegenüber einem amerikanischen Nachrichtensender:

„Ich glaube, dass das Handeln meiner Deputies gerechtfertigt war. Ich habe aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrung in alles was sie tun vollstes – 200-prozentiges Vertrauen. Die Dinge sind eskaliert. Das ist die reale Welt.“

Zwei der Geflüchteten liegen aufgrund ihrer Verletzungen derzeit noch im Krankenhaus. Über den Vierten liegen keine weiteren Informationen vor. Das Ministerium für Strafverfolgung in Florida untersucht den Fall aktuell, da durch Waffengewalt, ausgehend von den Polizisten, ein Mensch sein Leben verloren hat.

Quantic Dream: Offizielles Statement zur Arbeitskultur