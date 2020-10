Pokémon Schwert und Schild: So fangt ihr Keldeo! – Lösung

Das mysteriöse Keldeo lässt sich in Pokémon Schwert und Schild fangen. Um das sehr seltene Wesen zu erblicken, müsst ihr jedoch erst einiges tun. Wir verraten euch, wie sich Keldeo fangen lässt.

Keldeo gibt’s im DLC von Pokémon Schwert und Schild

Keldeo könnt ihr nur dann euer Eigen nennen, wenn ihr den neuen DLC Die Schneelande der Krone im Erweiterungspass spielt. Nur dort taucht das Taschenmonster auf. Bevor ihr es sehen könnt, müsst ihr erst drei andere, legendäre Pokémon finden.

Um Keldo zu finden, müsst ihr erst Terrakium, Kobalium und Viridium treffen. © Nintendo

Erst Kobalium, Viridium und Terrakium fangen!

Seid ihr den Kronen-Schneelanden unterwegs, werdet ihr nach einiger Zeit Fußspuren auf dem Boden erblicken. Sie erstrecken sich über das ganze Gebiet des letzten DLCs. Diese Fußspuren gehören zu den folgenden drei legendären Pokémon.

Kobalium (Blaue Fußspuren beim Schollenmeer)

Viridium (Grüne Fußspuren beim Bett des Giganten)

Terrakium (Braune Fußspuren beim Ballsee-Ufer, bei der Ballsee-Höhle und den Rauschenden Höhlen)

Im DLC lassen sich Fußspuren finden. Untersucht genug von ihnen, um einem legendären Pokémon zu begegnen. © Nintendo

Ihr müsst jeweils 50 Fußspuren dieser drei Pokémon finden und untersuchen. Erst dann taucht das jeweilige Pokémon auf der Oberwelt auf und streift in den Gebieten herum, in denen auch die Fußspuren zu finden waren.

Habt ihr genug der grünen Fußspuren gefunden und mit Sania gesprochen, taucht Viridium auf. © Nintendo

Keine Sorge: Es gibt jeweils wesentlich mehr als 50 Fußspuren zu finden. Ihr braucht also nicht die ganze Insel wegen einer bestimmten Spur abgrasen.

Wie und wo finde ich Keldeo?

Kobalium, Viridium und Terrakium befinden sich jeweils auf Level 70 und lassen sich auf der Oberwelt wie die anderen dortigen Pokémon bekämpfen und fangen.

Sobald ihr alle drei legendären Wesen gefangen habt, lassen sich rote Fußspuren am Ballsee-Ufer finden. Nehmt das gesamte Trio der legendären Taschenmonster in euer Team auf und reist zu der kleinen Insel im Ballsee, die sich südwestlich von dem großen Baum befindet, an dem ihr zum ersten mal das Vogel-Trio in ihrer Galar-Form erblickt habt.

Habt ihr Kobalium, Viridium und Terrakium gefangen, könnt ihr Keldeo begegnen. © Nintendo

Dort findet ihr einen kleinen Kessel, bei dem ihr euer Campingzelt aufschlagen und ein Curry zubereiten müsst. Dabei ist es egal, welches Curry ihr kocht und wie gut es bewertet wird. Anschließend erscheint Keldeo auf der Insel und ihr könnt es zum Kampf herausfordern und fangen. Keldeo befindet sich auf Level 65.