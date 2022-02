Pokémon-Legenden Arceus: Ein anmutiger Schweif – welches Pokémon ist gemeint? – Lösung

© Nintendo, The Pokémon Company

In Pokémon-Legenden Arceus gibt es so einige Nebenmissionen, bei denen man seine grauen Zellen etwas mehr anstrengen muss. Wir helfen euch mit dieser Lösung, eine der kniffligeren Nebenquests zu lösen.

In diesem Guide erklären wir euch nämlich die Lösung zur Nebenmission 41: Ein anmutiger Schweif, bei der ihr ein Pokémon mit einem anmutigen Schweif finden müsst, das sogleich wie eine Sprungfeder gewunden ist. Verwirrt? Kein Problem!

Pokémon-Legenden Arceus: Ein anmutiger Schweif – Lösung

Um die Nebenmission 41 zu starten, müssen wir im Jubeldorf mit Aurelio sprechen. Er fragt sich, was es mit dem anmutigen Bewegungen auf sich hat, die er im Schatten eines Felsen gesehen hat. Die Aufgabe besteht darin, dieses Pokémon zu fangen.

Um welches Pokémon handelt es sich? Die Rede ist von einem Pokémon, das wie eine Katze aussieht: es ist Charmian.

Wo finde ich ein Charmian in Pokémon-Legenden Arceus? Nun müssen wir also nur noch wissen, wo wir solch ein anmutiges Charmian finden können. Die Reise verschlägt uns erst einmal in das Kobalt-Küstenland.

Im Grunde ist das Fangen eines Charmian ganz einfach, da es sich in der Nähe des ersten Basislagers aufhält. Wir reisen also zur Strandbasis. Etwas weiter südlich seht ihr den Übergangshang. Reist einfach von der Anhöhe in Richtung des Strands und hier spawnen die Pokémon auch schon.

© Nintendo, The Pokémon Company

Falls ihr nicht lange suchen möchtet, haben wir hier einen zusätzlichen Kartenausschnitt eingebunden, der euch weiterhelfen könnte.

Tipp: Alternativ findet ihr es auch am Schleierkap (ebenfalls im Kobalt-Küstenland), falls ihr gerade hier in der Nähe seid.

Wenn euch der Guide geholfen hat, schaut gerne auf unserer übersichtlichen Guide-Seite zum Spiel vorbei. Hier findet ihr noch mehr Tipps und Tricks zum Game Freak-Hit „Pokémon-Legenden Arceus“.

