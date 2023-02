Pokémon-Anime stellt zwei Charaktere der neuen Staffel vor und einer ist Pikachu

Nachdem Ash endlich der weltbeste Pokémon-Trainer wurde, geht seine Reise nun nach 25 Jahren dem Ende entgegen. In einigen letzten Folgen können sich Zuschauer*innen von Ash und Pikachu verabschieden und mit ihnen noch einmal emotionale Momente erleben. Mit dabei sind natürlich auch seine ersten Wegbegleiter*innen Misty und Rocko.

In der darauffolgenden Staffel, in der wir erstmals Pokémon aus Karmesin & Purpur zu sehen bekommen, folgen wir dann nicht mehr Ash, sondern Liko und Roy auf ihren Abenteuern. The Pokémon Company hat nun zwei weitere Charaktere vorgestellt, die in der kommenden Staffel auftauchen und von denen uns einer bekannt vorkommen sollte.

Pokémon-Anime stellt Friedel und sein Pikachu vor

Welche Charaktere kommen hinzu? Zu Liko und Roy gesellen sich Friedel und sein Partner-Pokémon hinzu. Friedel sieht aus wie ein Pilot, denn er trägt eine Pilotenbrille und eine Fliegerjacke. Er soll Liko und Roy auf ihren Abenteuern begleiten, aber es ist unklar, ob er direkt mit ihnen reist oder ihnen nur an bestimmten Stationen begegnen wird.

© The Pokémon Company

Bei seinem Partner-Pokémon handelt es sich um Flugkapitän Pikachu. Es wird vermutlich nicht das gleiche Pikachu sein, das Ash auf seiner Reise begleitet hat. Das Pikachu trägt eine Kapitänsmütze auf seinem Kopf und passt damit perfekt zu seinem Trainer Friedel.

Bei Friedel handelt es sich außerdem um einen Pokémon-Professor. Er ist dafür bekannt, dass er trotz seiner Stellung als Pokémon-Professor sehr bewandert im Kampf mit den Taschenmonstern ist und wird deshalb auch als „kämpfender Pokémon-Professor“ bezeichnet.

Pokémon Day 2023 könnte neue Infos liefern

Weitere Informationen sollen laut The Pokémon Company noch folgen. Vielleicht werden weitere Details am Pokémon Day 2023 enthüllt, der am 27. Februar 2023 den Geburtstag des „Pokémon“-Franchises feiert.

Wann könnte es die Enthüllung geben? Anlässlich des Geburtstags wird es einen Stream geben, der am kommenden Montag um 15:00 Uhr deutscher Zeit über die Bildschirme flimmert. Ob es Neuankündigungen zum Anime gibt, ist unklar.

Doch viele rechnen damit, dass in diesem Stream neue „Pokémon“-Spiele enthüllt werden. So wären DLCs für „Pokémon Karmesin & Purpur“ oder neue Spiele aus der Pokémon Let’s Go– oder Pokémon-Legenden-Reihe denkbar.