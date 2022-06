Lightyear: Wann kommt Pixars Toy Story-Prequel kostenlos auf Disney Plus?

In den Kino feiert in Kürze der neue Film Lightyear von Pixar Premiere. Ab dem 16. Juni ist der neueste Animationsspaß als Vorgeschichte der beliebten Toy Story-Reihe in den deutschen Kinos zu sehen und erzählt erstmals von den wilden Weltraumabenteuern des Publikumsliebling Buzz Lightyear.

Nach zwei Jahren Pause ist somit erstmals wieder ein neues Werk aus der Oscar-prämierten Animationsschmiede Pixar in den Kinos zu sehen. Zuletzt feierten Die Unglaublichen 2, Toy Story 4 und Onward Premiere, während die nachfolgenden Pixar-Filme Turning Red, Soul und Luca direkt auf dem hauseigenen Streamingdienst Disney+ veröffentlicht wurden. Wir sagen euch, ab wann ihr den Kinofilm „Lightyear“ kostenlos auf dem Streamingdienst sehen könnt.

Kommt Pixars Lightyear schon früher auf Disney Plus?

Der neueste Streich von Pixar hat bislang offiziell noch keinen konkreten Starttermin für Disney+ erhalten. Der Streaminganbieter hat zuletzt die eigene Regel aufgestellt, die Kinofilme rund 45 Tage nach dem Kinostart auf Disney+ zu veröffentlichen.

Demnach würde „Lightyear“ frühestens ab dem 3. August 2022 (45 Tage nach dem Kinostart) im Angebot von Disney Plus erscheinen. Sollte der Pixar-Film jedoch dem Beispiel von Encanto folgen, könnte der Animationsfilm (30 Tage nach dem Kinostart) bereits am 21. Juli bei Disney+ eintreffen.

Kino 2022: Diese 15 Film-Highlights von Marvel, DC bis Uncharted erwarten uns

Worum geht es in „Lightyear“?

Der Film gehört zum „Toy Story“-Universum und erzählt die Vorgeschichte des berühmten Weltraumhelden, bevor er zu Andys Spielzeug-Gang gehört. In seinem eigenen Film erkundet der berühmte Astronaut Buzz Lightyear den Weltraum, bereits fremde Planeten und trifft auf neue Spezies. Begleitet wird er dabei von einer unerschrockene Crew und seinem kleinen Begleiter, der Roboter-Katze Sox. Zusammen reisen Buzz und Sox versehentlich über 60 Jahre in die Zukunft und müssen dort helfen einen Planeten von Aliens zu retten.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„In Toy Story scheint es diese unglaubliche Hintergrundgeschichte zu ihm als Space Ranger zu geben, die nur gestreift wird und ich wollte diese Welt immer weiter erforschen. Also war mein Lightyear-Pitch: ‘Was war der Film, den Andy gesehen hat, der ihn dazu gebracht hat ein Buzz Lightyear-Spielzeug haben zu wollen?’ Und jetzt habe ich das Glück ihn machen zu können“, so der Regisseur des Films Angus MacLane („Findet Dori“).

Was wir von dem neuen Pixar-Film halten und ob er an das Original rankommt, könnt ihr in unserer ausführlichen Kritik zu „Lightyear“ nachlesen:

Lightyear: Wie gut ist das Spin-off zu Toy Story wiklich? (Filmkritik)