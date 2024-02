Kommt Dunkles Mewtwo als neues Pal? – Dark Mutant in Palworld

Auf Steam brennt die Hütte und das nicht zu knapp. Seit dem Release von Palworld ist in der PC-Gamingcommunity ganz schön was los.

Das Entwicklerstudio Pocketpair darf sich bereits über 20 Millionen registrierte Palworld-Spieler*innen freuen. Doch der anfängliche Hype nimmt so langsam ein wenig ab. Langsam gehen die aktiven Spielerzahlen zurück.

Wusstet ihr allerdings, dass es sich bei der Early-Access-Version von Palworld gerade einmal um 40% von den Inhalten handelt, die die Entwickler für das finale Spiel vorgesehen haben?

Zu den neuen Inhalten, die schon am Horizont auf uns warten, zählt unter anderem ein neues Pal, das ungemein stark an Mewtwo erinnert. Aber was hat es damit auf sich?

Neues Pal: Dark Mutant in Palworld

Wenn Lunaris und Anubis sich fortpflanzen würde – oder wenn man ihre DNA klauen und ein neues Pokémon kreieren würde –, käme womöglich dieses Dunkle Mewtwo dabei heraus.

Modder haben schon jetzt ein Pal in den Spieldateien von Palworld entdeckt, das es eigentlich noch gar nicht gibt.

Es handelt sich hierbei um ein Pal mit dem Namen Dark Mutant und wenn wir es uns so ansehen, müssen wir sofort an das Pokémon Mewtwo denken. Was sagt ihr dazu?

Dark Mutant und Mega Mewtwo Y. © Pocketpair/The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

In der Spielbeschreibung wird folgende Nachricht zum Pal aufploppen:

„Manche sagen, ein Strahl eines DarkMutant, der seine Technik perfektioniert hat, kann Löcher in andere Dimensionen reißen. Man geht sogar davon aus, dass bestimmte Arten von Pals aus solchen Phänomenen geboren wurden.“

Witzig ist nur, dass der „Dunkle Mutant“ tatsächlich ein wenig an das Mutantenklon-Pokémon Mewtwo in der alternativen Version erinnert, also Mega Mewtwo Y.

Was meint ihr zu dem Vergleich? © The Pokémon Company

Wann kommt Dark Mutant? Wann das Dunkle Mewtwo den Weg ins Spiel findet, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Aktuell arbeiten die Entwickler noch an technischen Verbesserungen und Bug-Fixes.

So oder so war es jedoch klar, dass das Entwicklerstudio mit vielen neuen Pals plant und da wird es mit Sicherheit noch so einige geben, die im Laufe der Zeit ins Spiel nachrücken. Es bleibt spannend!

