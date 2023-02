One Piece – Wie erstelle ich mein eigenes Wanted Poster?

Was ist der Vorteil an solch einer Generator Webseite? Der Steckbrief lässt sich so problemlos in Sekundenschnelle erstellen. Falls ihr beispielsweise einen anstehenden Geburtstag vergessen habt und ein passendes Geschenk benötigt, könnte das Wanted Poster etwas für „One Piece“-Fans sein.

Das Kopfgeld ist quasi der Maßstab dafür, wie stark und gefährlich ein Pirat in der Welt von One Piece ist. Viele Pirat*innen, denen Ruffy und seine Crew begegnen, besitzen ihren eigenen Steckbrief . Auch die Mitglieder der Strohhutbande haben ihr eigenes Kopfgeld.

