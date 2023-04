One Piece: In Manga-Kapitel 1081 hat der Kampf Blackbeard vs. Law ein Ende erreicht, das ist der Gewinner

Das legendäre One Piece ist im gleichnamigen Manga von Eiichiro Oda in greifbare Nähe gerückt. Gleich mehrere große Piraten sind kurz davor, den mysteriösen Schatz zu erreichen, was natürlich dazu führt, dass einige starke Kontrahenten nach und nach aufeinanderprallen. Und die ehemaligen Supernovae mischen da natürlich ordentlich mit.

Doch wenn alle Anwärter auf den Titel des Piratenkönigs in Kämpfe verwickelt werden, gibt es naturgemäß Gewinner und Verlierer. Einer nimmt sich, was der andere aufgebaut hat, und der andere kann froh sein, wenn er mit dem Leben davonkommt. Da kann Eustass Kid mittlerweile ein Lied von singen, hat er doch nun schon gegen zwei Kaiser der Meere verloren.

Sein ehemaliger Kontrahent Trafalgar Water D. Law war bisher aber noch im Rennen, nur, dass er einem wirklich starken Gegner gegenüberstand, nämlich dem Kaiser Marshall D. Teach, besser bekannt als Blackbeard. Nun hat auch dieser Kampf zu einem Ende gefunden und wer den Gewinner nicht wissen will, sollte jetzt lieber nicht weiterlesen.

One Piece: Blackbeard vs. Law, das ist der Gewinner (Manga-Kapitel 1081)

Mittlerweile sind sich viele Leser*innen von One Piece einig, dass Blackbeard der große Antagonist der Serie ist, auch wenn er von Figuren wie Sakazuki oder dem geheimnisvollen Im ordentlich Konkurrenz um diesen zweifelhaften Titel bekommt. Entsprechend groß war die Sorge von Fans des liebenswerten Kapitäns der Heart-Piratenbande.

Als dieser nämlich vor wenigen Kapiteln plötzlich Blackbeard gegenüberstand, galt der Kampf für einige bereits als entschieden, schließlich dürfte es kaum möglich sein, dass der Endgegner des Helden bereits an einem Nebencharakter scheitert. Oder? Wer eine Antwort auf diese Frage wollte, musste sich jedoch geduldig zeigen, denn Oda hat mit der Auflösung ein wenig gewartet.

Beinahe 20 Kapitel sind vergangen, seit die Heart-Piratenbande und die Blackbeard-Piratenbande aufeinandergeprallt sind. So lange mussten wir abwarten und Tee trinken und so tun, als würden wir uns keine Sorgen um Law machen, obwohl er doch mit ziemlich großer Sicherheit ein genauso großes Problem hat. Und nun ist die Katze aus dem Sack.

Manga-Kapitel 1081 führt uns zurück nach Winner Island, wo der Kampf dieser zwei Anwärter auf den Piratenthron zu einem Ende gefunden hat. Das Schiff von Law, das U-Boot Polar Tang, wurde in Stücke gerissen, und Law sowie sein Navigator Bepo liegen besiegt am Boden. Blackbeard merkt an, dass die beiden ohne Schiff nicht einmal mehr echte Piraten seien.

Außerdem droht er Law damit, ihn an einige der Piraten auszuliefern, denen der Kapitän der Heart-Piratenbande einst die Herzen geklaut hat, um sich den Platz als Samurai der Meere zu erkaufen. In diesem Moment greift Bepo zu drastischen Mitteln und schluckt einen Rumble Ball, den er von Chopper erhalten hat.

Zu aller Überraschung zeigt die Medizin Wirkung und der kleine Polarbär verwandelt sich in seine Sulong-Form und das, obwohl nicht einmal Vollmond ist. So gelingt es Bepo, seinen Kapitän zu schnappen, ins Meer zu springen und zu flüchten. Das Kapitel findet mit den Worten zu einem Ende, dass die Heart-Piraten vollständig besiegt wurden.

Das Schicksal von Law erfahren wir jedoch nicht. Sein Zustand ist zumindest kritisch genug, dass sie Bepo ernsthafte Sorgen macht, sein Kapitän und Freund könnte sterben. Diese Zukunft ist zwar durchaus möglich, aber wohl eher unwahrscheinlich, schließlich sterben nur selten Figuren in One Piece und meist tun sie dies heldenhafter.

Wirklich wissen können wir das aber nicht und bis wir es herausfinden, wird wohl noch einiges an Zeit vergehen. Das nächste Manga-Kapitel von One Piece kommt erst in zwei Wochen und selbst dann werden wir wahrscheinlich nichts über Law zu hören bekommen. Sollte es aber dennoch Hinweise zu seinem Zustand geben, lassen wir es euch natürlich wissen.