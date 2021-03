Die aktuelle Konsole von Nintendo, die Nintendo Switch, ist äußerst erfolgreich und erfreut sich über einen großen Kundenstamm. Kein Wunder also, dass es aktuell eine erstaunliche Anzahl an Gamer*innen gibt, die sich fragen, welche Switch-Spiele 2021 veröffentlicht werden. Und genau da haben wir gute Nachrichten für euch, es erscheinen nämlich so viele hochwertige Titel in diesem Jahr für die Switch, dass für jeden Genre-Geschmack etwas dabei sein sollte.

Ob ihr in „Monster Hunter Rise“ unter die Großwildjäger geht, euer Geschick in „Mario Golf: Super Rush“ unter Beweis stellt, wilden Pokémon im hohen Gras von „Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle“ auflauert oder in „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“ nach Hyrule zurückkehrt, das Jahr 2021 bietet für alle Switch-Spieler*innen mindestens einen, wenn nicht sogar mehrere Pflichtkäufe, auf die man sich schon jetzt freuen kann.

In diesem Special haben wir für euch die wichtigsten und vor allen Dingen spannendsten Switch-Titel herausgesucht, die 2021 einen Release haben werden. Dabei haben wir uns auf die Spiele konzentriert, die bereits offiziell für dieses Jahr angekündigt worden sind und dementsprechend planmäßig in den nächsten Monaten erscheinen müssten. Titel wie „Breath of the Wild 2“ und „Bayonetta 3“, die von Fans zwar sehnsüchtig erwartet werden, aber noch keinen Releasetermin haben, wurden von uns nicht mit einbezogen.

© Nintendo

Neue Spiele auf der Nintendo Switch: Diese 10 Top-Titel erscheinen noch 2021

Tatsächlich ist 2021 ein gutes Jahr für alle, die eine Nintendo Switch zu Hause haben oder planen, sich ein solches Gerät in absehbarer Zeit zu kaufen. Für die Konsole werden monatlich viele neue Titel das Licht der Welt erblicken und nicht wenige davon sind regelrechte Blockbuster unter den Videospielen, die Fanherzen höher schlagen lassen. Wir haben uns auf dem Markt der Veröffentlichungen in spe umgesehen und für euch die Switch-Titel herausgesucht, die planmäßig noch 2021 veröffentlicht werden und die man auf keinen Fall verpassen sollte.

In der folgenden Liste haben wir den Fokus auf solche Spiele gelegt, die noch nicht auf dem Markt erschienen sind, aber offiziell für 2021 angekündigt wurden. Eine Liste mit Titeln, die bereits in diesem Jahr für die Nintendo Switch veröffentlicht wurden und definitiv mehr als nur einen Blick wert sind, findet ihr weiter unten.

Nintendo Switch erst bei halber Lebensspanne? Nintendo spricht jetzt Klartext

Tales from the Borderlands (24. März 2021)

Wer noch nicht das Vergnügen hatte, Tales from the Borderlands zu spielen, bekommt in diesem Monat auf der Nintendo Switch eine neue Chance dazu. Das Spiel von Telltale Games ist nicht nur knallharten Borderlands-Fans zu empfehlen, sondern auch jedem, der oder die es genießt, mit jeder Entscheidung den kompletten Ablauf der Handlung zu beeinflussen. In der im März für die Nintendo Switch erscheinenden Version des Titels sind alle Episoden zu einem einzigen Spiel zusammengefügt worden.

In dem Episoden-Adventure „Tales from the Borderlands“ verschlägt es euch in das abgefahrene Science-Fiction-Universum der Borderlands-Spielreihe. Kurz nach den Ereignissen in „Borderlands 2“ schlüpft ihr in die Haut des Hyperion-Mitarbeiters Rhys und verkörpert in anderen Momenten die Gaunerin Fiona. Auf der Suche nach Reichtum und Macht müsst ihr immer wieder schwierige Entscheidungen treffen, die weitreichende Konsequenzen haben können.

Monster Hunter Rise (26. März 2021)

Noch in diesem Monat geht es mit dem weltweit überaus beliebten und erfolgreichen Monstergeschnetzel weiter, und zwar mit dem ersten vollwertigen Spiel der „Monster Hunter“-Reihe auf der Nintendo Switch. In Monster Hunter Rise müsst ihr euch mit anderen Jägern zusammentun, um die bevorstehende Randale von Monstern aufzuhalten und das Dorf Kamura zu beschützen. Neben vielen spielerischen Verbesserungen erwartet euch in diesem Switch-Spiel auch das neue Monster Magnamalo.

In „Monster Hunter Rise“ ist es möglich, die Spielwelt vertikal, mit dem so bezeichneten Seilkäfer zu erkunden, außerdem nimmt mit dem Pferd Canyne, das euch im Kampf tatkräftig unterstützen kann, ein neuer Gefährte den Platz an eurer Seite ein. Der von Fans sehnlichst erwartete Titel erscheint am 26. März 2021 für die Nintendo Switch, außerdem ist eine Veröffentlichung auf dem PC später in diesem Jahr geplant.

New Pokémon Snap (30. April 2021)

Natürlich haben wir die Kleinen unter uns und jene, die absolut vernarrt in Pokémon sind, nicht vergessen. Mit New Pokémon Snap erscheint im April dieses Jahres der Nachfolger des beliebten N64-Spin-off von 1999. Auch auf der Nintendo Switch dreht sich wieder alles darum, die niedlichen Taschenmonster vor die Kamera zu bekommen und die unvergesslichen Begegnungen mit einem perfekten Foto zu würdigen.

In „New Pokémon Snap“ erwarten euch Wüsten, Dschungel und viele weitere Biome, die von euch erkundet werden wollen, während ihr eine Vielzahl an Pokémon fotografiert und noch nie zuvor gezeigte Ausdrucksformen und Verhaltensweisen der süßen Monster beobachten könnt. Euch erwarten laut Nintendo malerische Inseln, lebhafte wilde Pokémon, tolle Fotogelegenheiten und eine einzigartige Möglichkeit, den Pokémon-Fotodex zu vervollständigen.

Subnautica (14. Mai 2021)

Das Unterwasser-Erkundungs- und Survival-Spiel Subnautica erfreut sich bereits sei 2018 einer großen Anhängerschaft auf dem PC, der PS4 und der Xbox One, doch ab Mai 2021 dürfen nun endlich auch Besitzer einer Nintendo Switch in die dunklen Tiefen der Meere hinabtauchen. Nachdem ihr mit eurem Raumschiff im Ozean eines fremden Planeten abgestürzt seid, müsst ihr die Welt unter den Wellen erforschen, Ressourcen sammeln und neue Hilfsmittel bauen.

Das Open-Word-Spiel stammt von den Schöpfern des asymmetrischen Multiplayer-Shooters „Natural Selection 2“ und „Unknown Worlds“. In ihrem neuen Spiel, „Subnautica“, kommt eine Voxel-Engine zum Einsatz, die das Verformen der Welt ermöglicht, wodurch sogar unterirdische Höhlen möglich sind. Der Ozean ist in unterschiedliche Biome aufgeteilt, die für Abwechslung in Flora und Fauna sorgen. Ihr könnt U-Boote bauen und sogar eine modulare Unterwasserbasis errichten.

Mario Golf: Super Rush (25. Juni 2021)

Natürlich bekommt auch die Nintendo Switch ihren ganz eigenen „Mario Golf“-Teil. Typisch für diese Spielreihe versuchen sich auch in Mario Golf: Super Rush verschiedene Charaktere aus dem beliebten Mario-Universum daran, auf thematisch unterschiedlichen Golfplätzen einen kleinen Ball mit möglichst wenigen Schlägen ins Loch zu befördern. Dabei habt ihr natürlich wieder zahlreiche Einflussmöglichkeiten auf die Flugbahn der Bälle, und das nicht nur durch die Wahl des richtigen Schlägers.

In „Mario Golf: Super Rush“ soll es einen umfangreichen Story-Modus geben, den ihr mit einem selbsterstellten Mii bestreitet. Außerdem wurden bereits diverse Multiplayer-Modi für das Spiel angekündigt, darunter das neue Speed-Golf, wo alle Teilnehmer gleichzeitig spielen und möglichst schnell einlochen müssen. Ein Spaß für die ganze Familie, sofern man dem Setting denn etwas abgewinnen kann.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (16. Juli 2021)

Eines der beliebtesten Zelda-Spiele der letzten zehn Jahre war zweifelsohne „The Legend of Zelda: Skyward Sword“ für die Wii. Für alle, die die alte Konsole nicht mehr zu Hause haben oder noch nicht das Vergnügen hatten, mit Link durch das Wolkenmeer zu reisen, kommt das Spiel in diesem Jahr noch einmal in verbesserter Form neu auf den Markt, und zwar exklusiv für die Nintendo Switch.

Die modernisierte Version, die auf den Namen The Legend of Zelda: Skyward Sword HD hört, hat eine höhere Auflösung als das Original und wurde in Sachen Steuerung an die Joy-Con der Switch angepasst. Am reinen Inhalt oder der Story des Spiels hat sich hingegen nichts geändert. Doch genauso sollte es den Fans sowieso am Liebsten sein, denn warum etwas verändern, mit dem die meisten bereits überaus zufrieden waren?

No More Heroes 3 (27. August 2021)

Das Actiongame „No More Heroes“ von Grasshopper Manufacture hat nicht nur die Herzen von Animefans im Sturm erobert. Die Mischung aus Action und Hack-’n‘-Slay konnte sich schnell eine große Anhängerschaft aufbauen und wurde sowohl mit einem Nachfolger, der exklusiv für die Nintendo Wii auf den Markt kam, und einem Ableger belohnt. Im August 2021 geht es endlich mit der Geschichte um Travis Touchdown weiter und zwar auf der Nintendo Switch.

No More Heroes 3 wurde offiziell während der Nintendo Direct im Rahmen der E3 2019 angekündigt und die ersten Trailer versprechen wieder maßlos übertriebene Action, beeindruckende Mechs und jede Menge Explosionen. Freunde der beiden Vorgänger und alle Animefans, denen es im Plot gar nicht schräg genug werden kann, sollten auf jeden Fall mehr als nur einen Blick riskieren, denn diese Spielreihe ist nicht ohne Grund der Favorit von so vielen Spielern.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (2. Quartal 2021)

Manch böse Zungen behaupten, die „Star Wars“-Spiele von Lego bieten nie etwas neues und ähneln sich zu sehr. Vielleicht ist da etwas dran, dem Erfolg der Reihe tut dies aber offensichtlich keinen Abbruch, denn beinahe jeder Titel ist bei Fans überaus beliebt. Und dies dürfte auch für Lego Star Wars: The Skywalker Saga gelten, einem Spiel, an dem es bereits jetzt großes Interesse seitens der Spielerschaft gibt.

Auch wenn ein offizieller Releasetermin noch aussteht. Das Spiel soll aber planmäßig im 2. Quartal 2021 auf den Markt kommen. Das neue Lego-Spiel wurde offiziell auf der E3 2019 enthüllt und wird alle neun Episoden der Hauptsaga behandeln, von „Episode I – Die Dunkle Bedrohung“ über „Episode 4 – Eine neue Hoffnung“ bis zu „Episode 9 – Der Aufstieg Skywalkers“. Solltet ihr die bisherigen „Star Wars“-Spiele von Lego gemocht haben, ist dieser Titel wohl ein absoluter Pflichtkauf.

Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle (4. Quartal 2021)

Hierbei handelt es sich um eine modernisierte Version der Klassiker „Pokémon Diamant und Perl“, die Ende 2021 auf den Markt kommen soll, bis zu diesem Zeitpunkt (Stand: 17. März 2021) aber noch keinen offiziellen Releasetermin hat. Die Geschichte der Originale soll unverändert bleiben, weswegen Spieler*innen bei Begegnungen mit den Pokémon, die in diesen Titeln erschienen sind, in pure Nostalgie eintauchen können. Nintendo verspricht leicht zugänglichen Spielkomfort und aufregende Kampfsequenzen aus nächster Nähe.

Obwohl sich der Look des Remakes stark an dem Original auf dem Nintendo DS orientiert, spaltet dieser im Remake die Fanbase in zwei Lager, denn nicht jeder kann sich mit dem ungewohnten 3D-Chibi-Look anfreunden. Sollte euch die Darstellung aber nicht zu niedlich sein, erwartet euch mit Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle wieder beste und bewährte Pokémon-Action, viel Sammelfreude und einzigartige Charaktere.

Inazuma Eleven: Great Road of Heroes (2021)

Wo sich die Sammelleidenschaft eines Pokémon-Spielers mit dem Hobby Fußball verbindet, entsteht „Inazuma Eleven“, eine Spielreihe, deren Titel es leider nicht regelmäßig schaffen, in Europa veröffentlicht zu werden. Doch laut offizieller Ankündigung dürfen sich Fans der Spielreihe freuen, denn der neue Teil, Inazuma Eleven: Grat Road of Heroes, soll noch 2021 für die Nintendo Switch erscheinen und dies nicht nur in Japan. Aufgrund von Entwicklungsschwierigkeiten war die Herstellung wohl nicht leicht und der Releasetermin wurde mehrfach verschoben, doch in diesem Jahr soll es endlich so weit sein.

Die Spiele der „Inazuma Eleven“-Reihe richten sich in erster Linie an Spieler*innen, die normalerweise nichts mit Fußballspielen wie FIFA oder PES anfangen, der strategischen Facette des Sports aber etwas abgewinnen können. Mit völlig abgefahrenen Fähigkeiten, der Möglichkeit, das eigene Dreamteam aufzubauen und alle verfügbaren Spieler*innen zu leveln und ihnen neue Attacken beizubringen, ist diese Art von Fußball wohl mit keinem anderen Sportspiel zu vergleichen.

Neue Spiele auf der Nintendo Switch: Diese 4 Top-Titel sind bereits 2021 erschienen

Doch nicht alle wichtigen Switch-Titel von 2021 erscheinen erst noch, manch ein Spiel, das beinahe vorbehaltlos empfohlen werden kann, ist bereits auf dem Markt erhältlich. Folgend findet ihr daher eine Liste mit allen Spielen für die Nintendo Switch, die bis zum Erscheinen dieses Specials (Stand: 17. März 2021) bereits veröffentlicht wurden. Wer also bereits jetzt neues Futter für die Spielerseele benötigt, wird hier bestimmt fündig werden.

Pokémon Legends: Arceus orientiert sich an Zelda: Breath of the Wild – Warum reizt das besonders?

Little Nightmares 2 (11. Februar 2021)

Der erste Teil war quasi noch ein Geheimtipp, doch dieser Umstand hat sich längst geändert und mittlerweile weiß fast jeder Spieleenthusiast, dass „Little Nightmares“ ein Adventuregame ist, das man einfach gespielt haben muss. Das niedliche doch stets morbide Spiel bekam im Februar dieses Jahres mit Little Nightmares 2 eine Fortsetzung, die wie eine Bombe eingeschlagen ist und sich sehr schnell über mehr als eine Million verkaufter Exemplare freuen durfte.

In „Little Nightmares 2“ schlüpft ihr in die Rolle einer neuen Spielfigur, genannt Mono, die von der aus dem ersten Teil bekannten Protagonistin Six begleitet wird. Im zweiten Teil infiltrieren die beiden den sogenannten Signal Tower, doch im Gegensatz zum Vorgänger dürfen sich die kleinen Wesen nun endlich gegen ihre Feinde zur Wehr setzen. Super niedlich, super gruselig und auf jeden Fall alles andere als leicht.

Super Mario 3D World (12. Februar 2021)

Wenn ein neues Spiel im Mario-Universum auf den Markt kommt, stellt sich nicht die Frage nach dem ob oder ob nicht, denn diese Spiele sind fast immer ein Pflichtkauf. Die großartigen Bewertungen seitens der Kritiker und die durchweg positiven Reaktionen der Fans geben dieser Aussage wohl recht, obwohl es sich bei Super Mario 3D World im Grunde nur um eine Neuauflage des ursprünglich für die Wii U erschienenem Jump-’n‘-Run-Titels handelt.

Die Neuauflage für die Nintendo Switch lässt sich kooperativ mit 4 Spielern erleben und führt euch wie von Mario-Titeln gewohnt durch verschiedene kunterbunte Welten. In der Switch-Fassung kommt jedoch dank der Erweiterung Bowser´s Fury noch eine weitere Welt hinzu, die von den Spielern noch einmal alles an Können abverlangt. Auch hier zeigen sich die Bewertungen wieder begeistert von den Neuerungen, was den Titel auch für solche interessant macht, die das Original bereits besitzen.

Persona 5 Strikers (23. Februar 2021)

Mit Persona 5 Strikers, welches im Original auf den Namen „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“ hört, betritt das weltweit bekannte und überaus beliebte Rollenspiel-Franchise erstmals Musou-Pfade á la Dynasty Warriors. Die Phantomdiebe verschlägt es dieses Mal in sechs verschiedene Städte in Japan, in denen sich eine grässliche Verderbnis manifestiert hat. Hier kämpfen die Helden in Metaverse-Dungeons gegen unzählige Feinde, um die Quelle der Bedrohung ausfindig zu machen.

Harvest Moon: One World (02. März 2021)

„Never change a running System“ lautet wohl auch der Wahlspruch im neuesten Ableger der „Harvest Moon“-Reihe, Harvest Moon: One World. Wie gewohnt bewirtschaften Spieler in dem neuen Teil der Farming-Reihe wieder einen eigenen Bauernhof und erkunden ihr Umfeld, wo sich viele neue und altbekannte Gesichter finden lassen. Dabei erstrahlt das Spiel in neuer Grafik, aber dennoch mit altbewährtem Konzept.