Nintendo lachte sich kaputt, als Microsoft das Unternehmen vor 20 Jahren kaufen wollte

Der Kauf von Bethesda durch Microsoft hat die Spielelandschaft 2020 gehörig erschüttert. Doch das ist nicht das erste große Unternehmen, welches sich Microsoft einverleiben wollte.

Kevin Bachus, der bei Microsoft früher für die Beziehung zu Drittherstellern verantwortlich war, erklärte gegenüber Bloomberg, dass ein Meeting zwischen Microsoft und Nintendo vor etwa 20 Jahren nicht so verlief, wie erhofft.

„Steve [Ballmer, Ex-Microsoft-CEO] zwang uns, uns mit Nintendo zu treffen, um zu sehen, ob sie eine Übernahme in Betracht ziehen würden. Sie haben sich einfach kaputtgelacht. Stellen Sie sich vor, dass jemand eine Stunde lang nur über Sie lacht. So in etwa verlief dieses Treffen.“