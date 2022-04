Die gefeierte Comedy-Serie Matrjoschka – Russian Doll mit Natasha Lyonne ging vor nunmehr vier Jahren beim Streamingdienst Netflix an den Start und entwickelte sich recht bald zum Geheimtipp. Ursprünglich als Miniserie geplant, folgte nach 13 Emmy-Nominierungen und einem durchschlagenden Erfolg weltweit die Bestätigung: Es wird eine 2. Staffel geben. Jetzt endlich steht der Termin fest.

Am 20. April gehen 7 neue Episoden bei Netflix an den Start. Im ersten Trailer treffen wir erneut auf Nadia Vulvokov (Natasha Lyonne), die seit der ersten Staffel gemeinsam mit Alan (Charlie Barnett) in einer tödlichen Zeitschleife gefangen ist. In Staffel 2 erwarten die beiden noch viel größere Probleme: Die beiden müssen entdecken, dass sie durch ein Zeitportal mittels einer Zeitreise in die Vergangenheit katapultiert werden.

Matrjoschka: Erste Story-Details zu Staffel 2

Wir erinnern uns: In der ersten Staffel feiert Nadia jeden Tag aufs Neue ihren 36. Geburtstag – nur um am Ende des Tages zu sterben. Dabei hängt sie in einer surrealen Zeitschleife fest, aus der es scheinbar keinen Ausweg gibt. Gleich was sie versucht, am Ende wartet der unausweichliche Tod auf sie – egal in welcher brutalen Art und Weise. Am Ende schaffen es Nadia und Alan der Zeitschleife fürs Erste zu entkommen, jedoch finden sie sich plötzlich in unterschiedlichen Universen wieder.

Vier Jahre später entdecken Nadia und Alan, dass ein noch schlimmeres Schicksal auf sie wartet: Durch ein Zeitportal werden die beiden in ein Multiverse geschleudert und reisen ständig aufs Neue in die Vergangenheit, wo sie sich ihrem Schicksal stellen müssen, während sie scheinbar nie zusammen kommen dürfen. Ein Zug der 1918 eröffneten U-Bahnstation 77th Street Station scheint dabei das Portal für die Zeitreisen zu sein. Die beiden erleben ein sich „ständig ausweitendes, sich über Ären ausdehnendes und mehrere Generationen überspannendes Abenteuer – doch bald müssen sie erkennen, dass das Abenteuer aus dem Ruder läuft und sie einen Weg heraus finden müssen.“

Erste Besetzung zu Staffel 2

Die Serie wird von Hauptdarstellerin Natasha Lyonne gemeinsam mit Leslye Headland und Amy Poehler für Netflix entwickelt. Inzwischen wächst die Liste der Besetzung für die 2. Staffel.

Natasha Lyonne als Nadia Vulvokov

Charlie Barnett als Alan Zaveri

Carolyn Michelle Smith

Annie Murphy

Sharlto Copley

Ephraim Sykes

Ob noch weitere Darsteller aus der ersten Staffel wieder mitspielen werden, steht noch aus.

Welche Filme und Serien bei Netflix neu im April 2022 außerdem noch an den Start gehen, haben wir hier für euch zusammengefasst: