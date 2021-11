Netflix gibt bekannt, dass Teil 3 der Serie „Lupin“ in die Produktion geht. Falls ihr euch jetzt fragt, wieso Staffel 3 gedreht wird und ihr noch nicht einmal Staffel 2 kennt, keine Sorge: Netflix hat die erste Staffel in zwei Teile unterteilt und Staffel 2 startet dann offiziell mit Teil 3. Klingt komisch, ist aber so. Garniert wird die Ankündigung mit einem Foto des Hauptdarstellers Omar Sy.

Lupin: Netflix startet in die Produktion von Staffel 2 und Teil 3

Darum geht’s: Netflix hat auf Twitter bekannt gegeben, dass die Produktion des dritten Teils von Lupin beginnt. Beziehungsweise bereits begonnen hat, und zwar offiziell. Dazu gibt es ein Foto, auf dem der breit grinsende Omar Sy zu sehen ist. Er thront gewissermaßen über Paris und hier könnt ihr das Bild sehen:

🇫🇷 Achtung, Achtung! 🇫🇷 Die Produktion von Lupin Teil 3 hat offiziell begonnen! pic.twitter.com/DqKHcky1GK — netflixde (@NetflixDE) November 19, 2021

Wieso Teil 3? Falls ihr jetzt verwirrt seid und euch fragt, ob ihr die zweite Staffel verpasst habt, können wir Entwarnung geben. Keine Angst, Teil 3 bedeutet, dass nach der Produktion der Start der zweiten Staffel ansteht. Die erste Season der Netflix-Serie „Lupin“ war nämlich in zwei Teile aufgeteilt. Staffeln sind hier nicht gleichbedeutend mit den Teilen. In Season 2 könnten also durchaus Teil 3 und Teil 4 zusammengefasst werden, falls auch ein vierter Teil kommt.

Das passiert in Lupin: Die Netflix-Serie „Lupin“ dreht sich um Assane Diop (Omar Sy), der in Schwierigkeiten gerät. Sein Vater soll plötzlich ein Schwerverbrecher sein, wird eingesperrt und begeht Selbstmord. Assane will ihn rächen und die Wahrheit ans Licht bringen. Um das zu erreichen, orientiert er sich an den Krimiromanen über den legendären Meisterdieb Arsène Lupin von Maurice Leblanc, daher kommt auch der Name der Netflix-Show.

Worum es in der zweiten Staffel von Lupin genau gehen wird, steht allerdings noch nicht im Detail fest. Da müssen wir wohl die Fertigstellung der Produktion oder einen ersten Trailer zu Teil 3 abwarten. Auch zu einem möglichen Starttermin der neuen Staffel verrät Netflix noch nichts.