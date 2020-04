Ständig verändert sich das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im April 2020 aus dem Programm von Netflix gestrichen werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Der Streaming-Anbieter Netflix bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im April 2020 entfernt Netflix Inhalte wie „“, „“ und „“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im April 2020 auf Netflix verfügbar:

Wolf Warrior 2 – 1. April 2020

– 1. April 2020 Krumme Dinger am Bosporus – 3. April 2020

– 3. April 2020 Insidious: The Last Key – 3. April 2020

– 3. April 2020 Ali Baba und die 7 Zwerge – 3. April 2020

– 3. April 2020 Wild: Michaeel Mittermeier Live – 3. April 2020

– 3. April 2020 Die Schwägerin – 3. April 2020

– 3. April 2020 Bir Baba Hindu – 3. April 2020

– 3. April 2020 Lucky # Slevin – 4. April 2020

– 4. April 2020 Equilibrium – 4. April 2020

– 4. April 2020 Chewing Gum – 4. April 2020

– 4. April 2020 Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders – 4. April 2020

– 4. April 2020 Unbeugsam – Defiance – 4. April 2020

– 4. April 2020 Step Up – 4. April 2020

– 4. April 2020 Werner – Beinhart! – 4. April 2020

– – 4. April 2020 Resident Evil – 4. April 2020

– 4. April 2020 Scary Movie – 4. April 2020

– 4. April 2020 Die Wilden Hühner – 4. April 2020

– 4. April 2020 Die Wilden Hühner und die Liebe – 4. April 2020

– 4. April 2020 Scary Movie 2 – 4. April 2020

– 4. April 2020 Terror – Ihr Urteil – 4. April 2020

– 4. April 2020 Asterix bei den Olympischen Spielen – 4. April 2020

– 4. April 2020 Ballermann 6 – 4. April 2020

– 4. April 2020 Das Superweib – 4. April 2020

– 4. April 2020 Now More Than Ever: The History – 6. April 2020

– 6. April 2020 Strike a Pose – 6. April 2020

– 6. April 2020 Tickling Giants – 9. April 2020

– 9. April 2020 Outcast – 9. April 2020

– 9. April 2020 Gladiator – 10. April 2020

– 10. April 2020 Zurück in die Zukunft II – 10. April 2020

– 10. April 2020 Shaun of the Dead – 10. April 2020

– 10. April 2020 Shrek – Der tollkühne Held – 10. April 2020

– 10. April 2020 Kick-Ass – 10. April 2020

– 10. April 2020 Zurück in die Zukunft III – 10. April 2020

– 10. April 2020 Les Misérables – 10. April 2020

– 10. April 2020 Rendevous mit Joe Black – 10. April 2020

– 10. April 2020 Unleashed – Entfesselt – 10. April 2020

– 10. April 2020 Happy Gilmore – Ein Champ zum Verlieben – 10. April 2020

– 10. April 2020 Paul – Ein Alien auf der Flucht – 10. April 2020

– – 10. April 2020 Lebenslänglich – 10. April 2020

– 10. April 2020 Robin Hood – 10. April 2020

– 10. April 2020 Das Mercury Puzzle – 10. April 2020

– 10. April 2020 Aushilfsgangster – 10. April 2020

– 10. April 2020 The Purge – Die Säuberung – 10. April 2020

– 10. April 2020 Der verrückte Professor – 10. April 2020

– 10. April 2020 Deep Red – 10. April 2020

– 10. April 2020 Radical Eine kontroverse Geschichte über Dadá Figueiredo – 11. April 2020

– 11. April 2020 The Chosen – 13. April 2020

– 13. April 2020 Hinter der Gartenmauer – 14. April 2020

– 14. April 2020 Rurouni Kenshin – 14. April 2020

– 14. April 2020 Ben 10 – 14. April 2020

– 14. April 2020 Die Powerpuff Girls – 14. April 2020

– 14. April 2020 Maggie & Bianca: Fashion Friends – 29. April 2020

– 29. April 2020 Prohibition – Eine amerikanische Erfahrung – 30. April 2020

– – 30. April 2020 American Experiences: The Circus – 30. April 2020

– 30. April 2020 Blood + – 30. April 2020

+ – 30. April 2020 Einsatzgruppen, les commandos de la mort – 30. April 2020

Wir werden euch hier auf PlayCentral natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot von Netflix entfernt werden, jederzeit ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

Welche Serien schaut ihr euch momentan auf Netflix an? Schreibt uns eure Favoriten gerne weiter unten in die Kommentare.

